Una colonia de gatos acaba en los tribunales y enfrenta a una urbanización de Gerona

Lo que empezó como un desacuerdo vecinal por una colonia de gatos callejeros ha terminado en los tribunales. La Audiencia Provincial de Gerona acaba de resolver un conflicto dentro de una urbanización de Pals que refleja uno de los efectos más polémicos de la Ley de Bienestar Animal: las tensiones que están provocando las colonias felinas en muchas comunidades de vecinos.

El caso gira en torno a una colonia de gatos instalada en una urbanización del municipio gerundense. Algunos propietarios defendían mantener y alimentar a los animales (obligatorio según la Ley de Bienestar Animal), mientras que otros llevaban tiempo quejándose de los problemas derivados de su presencia: suciedad, molestias y deterioro de las zonas comunes.

La situación acabó llegando a una Junta de Propietarios celebrada en abril de 2023. Allí se debatió qué hacer con la colonia y si la comunidad debía adoptar medidas más contundentes. Finalmente, se aprobó la postura contraria a mantener los gatos en la urbanización. Poco después, estalló el conflicto.

Eso no se votó

Varios vecinos denunciaron que el acta enviada tras la reunión incluía una frase que, según ellos, jamás se había sometido a votación: la posibilidad de emprender acciones legales contra los propietarios que alimentaban a los gatos.

Los demandantes sostenían que esa coletilla se añadió posteriormente y llevaron el asunto a los tribunales para intentar anular el acuerdo.

El caso terminó llegando a la Audiencia Provincial de Gerona, que ha dado la razón a la comunidad. Asegura que no se ha podido demostrar que el acta fuese falsa o se manipulase y, además, la sentencia recalca que el orden del día de la reunión sí incluía el debate sobre posibles acciones legales relacionadas con la gestión de los gatos.

¿Qué dice la Ley de Bienestar Animal?

Más allá del detalle jurídico, el caso refleja un fenómeno cada vez más habitual en muchas ciudades y urbanizaciones españolas: las colonias felinas se están convirtiendo en un foco de conflicto vecinal.

Desde la aprobación de la Ley 7/2023 de Bienestar Animal, los gatos comunitarios cuentan con una protección específica. La norma obliga a los Ayuntamientos a gestionar las colonias felinas, prohíbe trasladar y sacrificar a estos animales y reconoce la figura de los cuidadores de colonias, normalmente voluntarios encargados de alimentarlos y supervisarlos. Pero, ¿qué ocurre cuando la colonia está en una propiedad privada?

La Dirección General de Derechos de los Animales señala que los propietarios del terreno deben colaborar con los Ayuntamientos para garantizar la alimentación, cuidados veterinarios, registro y control poblacional de los gatos. Si se niegan, se les considerará responsables de los animales y, por lo tanto, podrían ser sancionados si no cumplen con las obligaciones que establece la Ley de Bienestar Animal.

En este caso concreto, el Ayuntamiento de Gerona tiene un sistema de autorización para el cuidado y alimentación de colonias felinas callejeras. De hecho, existe un trámite específico municipal para solicitar permiso como alimentador autorizado. Eso significa que, en la práctica, alimentar gatos callejeros fuera de los programas autorizados puede acabar derivando en sanciones si se incumplen las normas municipales o las condiciones sanitarias y de convivencia.