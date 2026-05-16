Perros asilvestrados haciendo de lobos: el campo desmonta la última teoría animalista

La organización ecologista Fapas ha desatado una nueva polémica en el mundo rural asturiano tras asegurar que la eliminación de manadas de lobos está siendo sustituida "de inmediato" por grupos de perros asilvestrados que ocupan el mismo "nicho ecológico" del gran depredador cantábrico. Una tesis que los ganaderos consideran directamente "absurda".

Según sostiene Fapas en un comunicado difundido esta semana, años de seguimiento con cámaras y trabajos de campo les han permitido comprobar "por primera vez en España" cómo grupos de perros salvajes o abandonados pasan a ocupar zonas donde antes vivían lobos. La organización asegura incluso que estos animales utilizan "los mismos lugares donde habita la gran fauna salvaje cantábrica, incluidos los osos".

El colectivo ecologista va más allá y advierte de una supuesta "quiebra ecológica sin precedentes" en la cordillera Cantábrica. En su opinión, la desaparición de estructuras familiares de lobos estaría dejando espacio a perros asilvestrados que causarían daños "imprevisibles" tanto a la fauna silvestre como a la ganadería.

Además, Fapas introduce otro elemento especialmente polémico: la dificultad para distinguir cuándo un ataque al ganado ha sido causado por un lobo y cuándo por perros. Según denuncian, el problema estaría agravándose por la mezcla entre ambas especies y por una gestión política "caótica" del conflicto del lobo en Asturias.

La organización carga también contra la Administración asturiana, a la que acusa de utilizar el debate sobre el lobo "para obtener votos políticos". A su juicio, las políticas aplicadas durante años para reducir el conflicto con la ganadería han terminado provocando un efecto contrario al deseado.

"Una teoría absurda"

El campo asturiano ha descartado la tesis animalista y la organización Asturias Ganadera la ha calificada de "absurda". Su portavoz, Xuan Valladares, recuerda que los ataques de perros al ganado han existido "siempre", pero insiste en que se trata de episodios concretos y limitados, muy lejos de la idea de grandes manadas sustituyendo al lobo en el monte.

Los ganaderos admiten que ocasionalmente pueden producirse ataques de perros de guarda mal alimentados o de animales abandonados que actúan en grupo, pero consideran "prácticamente imposible" que exista una estructura estable capaz de reemplazar territorialmente al lobo.

Además, Asturias Ganadera acusa a administraciones y colectivos ecologistas de recurrir desde hace años al argumento de los "perros asilvestrados" para minimizar la presencia real de lobos. Como ejemplo, recuerdan lo ocurrido hace décadas en zonas como el Cuera, donde inicialmente se negaba la existencia de lobos hasta que finalmente se abatieron varios ejemplares.

El colectivo añade otro argumento: durante años existieron controles poblacionales del lobo mucho más intensos que los actuales y, aseguran, nunca apareció un fenómeno semejante al que ahora describe Fapas.