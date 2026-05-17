Así es como los humanos encogimos el cerebro de los perros hace 5.000 años

Durante miles de años, los perros fueron animales mucho más parecidos a los lobos: más salvajes, más independientes y, según acaba de revelar una investigación científica, también con cerebros bastante más grandes. Sin embargo, un gran tamaño cerebral dejó de ser práctico a medida que convivían con los humanos.

Un estudio publicado en la revista científica Royal Society Open Science concluye que los humanos empezamos a reducir el tamaño del cerebro de los perros hace al menos 5.000 años, en pleno Neolítico, cuando las primeras comunidades agrícolas ya se habían asentado en Europa.

Los investigadores compararon cráneos de lobos y perros de distintas épocas, desde hace 35.000 años hasta la actualidad. Gracias a escáneres y modelos digitales en 3D pudieron calcular aproximadamente cuánto espacio ocupaba el cerebro dentro del cráneo y, por tanto, estimar su tamaño.

Lo llamativo es que los primeros perros que empezaron a convivir con humanos hace miles de años no tenían un cerebro más pequeño que el de los lobos. De hecho, algunos ejemplares antiguos tenían cerebros prácticamente iguales e incluso ligeramente mayores. Es decir: la domesticación no redujo inmediatamente el cerebro de los perros. Ese cambio llegó mucho después.

De cazadores a vigilantes de aldeas

Los científicos creen que la clave pudo estar en el cambio radical que experimentó también la humanidad. Hace unos 5.000 años, las sociedades humanas dejaron atrás gran parte de la vida nómada y comenzaron a vivir en aldeas agrícolas permanentes. Y eso transformó también el papel de los perros.

Ya no necesitaban ser grandes cazadores capaces de sobrevivir por sí mismos en entornos hostiles. Los perros empezaron a especializarse en tareas más concretas: vigilar asentamientos, alertar de peligros, rebuscar restos de comida o convivir estrechamente con las personas.

Según los autores, un cerebro más pequeño podía incluso ser una ventaja. Mantener un gran cerebro consume muchísima energía, y en un entorno donde los humanos proporcionaban alimento y protección quizá ya no hacía falta invertir tantos recursos en capacidades complejas de supervivencia.

Más pequeños… pero no menos inteligentes

Pero eso no significa que los perros se volvieran tontos. Los investigadores recuerdan que la inteligencia canina evolucionó en otra dirección: entender a los humanos. De hecho, muchas habilidades sociales de los perros modernos —leer gestos, interpretar emociones o responder a órdenes— son extraordinarias en comparación con otros animales.

De hecho, los autores del estudio creen que el cerebro canino, además de hacerse más pequeño, probablemente se reorganizó para adaptarse a una nueva vida junto a los humanos. Algunas zonas relacionadas con respuestas rápidas, vigilancia o sensibilidad al entorno podrían haber ganado importancia frente a otras asociadas a comportamientos más complejos de caza y supervivencia salvaje.

Pero los perros no son los únicos con cerebros más pequeños. Los humanos también hemos reducido el tamaño de nuestro cerebro en los últimos milenios. Algunos estudios apuntan a que el cerebro humano ha disminuido alrededor de un 10% desde el final de la última glaciación. Las razones podrían ser similares: sociedades más organizadas, menor necesidad de supervivencia individual extrema y un enorme ahorro energético.