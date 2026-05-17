Descubren señales de una fractura tectónica que podría partir África en dos

La presencia de determinados isótopos de helio en aguas termales de Zambia ha llevado a investigadores de la Universidad de Oxford a plantear que podría estar formándose un nuevo límite de placas tectónicas en el sur de África. El estudio, publicado en la revista Frontiers in Earth Science, identifica señales químicas asociadas a fluidos procedentes del manto terrestre bajo el Rift de Kafue.

Los científicos analizaron gases procedentes de manantiales y pozos geotérmicos situados en Zambia para comprobar si existía una conexión entre la superficie y el manto terrestre, situado entre 40 y 160 kilómetros de profundidad. Los resultados apuntan a que la fractura tectónica del Rift de Kafue podría estar activa.

"El límite de falla del Rift de Kafue está activo y, por lo tanto, la zona del Rift del Suroeste de África también lo está", explica el profesor Mike Daly, de la Universidad de Oxford y autor del trabajo. Según el investigador, este proceso "podría ser un indicio temprano de la fragmentación del África subsahariana".

Una fractura de 2.500 kilómetros

El Rift de Kafue forma parte de una extensa red de fallas que se extiende desde Tanzania hasta Namibia. Esta estructura tectónica alcanza unos 2.500 kilómetros de longitud y, según los investigadores, podría conectar en el futuro con la dorsal mesoatlántica.

Los científicos ya sospechaban de la existencia de una nueva fosa tectónica por la forma del terreno y por la presencia de anomalías geotérmicas y aguas termales en la región. Sin embargo, necesitaban demostrar que la fractura había atravesado la corteza terrestre.

Para ello, el equipo buscó señales químicas propias del manto terrestre en los gases liberados por los manantiales geotérmicos. La clave estaba en los isótopos del helio, distintas formas de este elemento químico que aparecen en proporciones diferentes según su origen.

"Una grieta es una gran fractura en la corteza terrestre que provoca subsidencia y el consiguiente levantamiento elástico", señala Daly. El investigador recuerda que no todas las grietas terminan convirtiéndose en límites de placas tectónicas, ya que muchas dejan de evolucionar antes de que se produzca una ruptura completa de la litosfera.

El análisis de los gases

El equipo visitó ocho pozos y manantiales geotérmicos en Zambia. Seis estaban situados dentro de la zona donde se sospecha la existencia de la falla tectónica y dos fuera de ella.

Los investigadores recogieron muestras del gas que emergía del agua y las analizaron en laboratorio para identificar los isótopos presentes. Después compararon los resultados con datos del Sistema del Rift de África Oriental, una estructura tectónica ya consolidada y ampliamente estudiada.

Las muestras tomadas dentro del Rift de Kafue mostraron una proporción de isótopos de helio similar a la detectada en el Rift de África Oriental. En cambio, los manantiales situados fuera de la zona tectónica no presentaban esas características.

Según el estudio, las proporciones observadas no coinciden con las del helio atmosférico ni con las habituales en la corteza terrestre. Los investigadores consideran que la explicación más probable es la llegada de fluidos procedentes del manto a través de fracturas activas.

Además, las muestras contenían dióxido de carbono compatible con fluidos mantélicos, otro indicio de actividad tectónica profunda.

Posibles implicaciones económicas

El estudio también apunta a posibles aplicaciones económicas relacionadas con la actividad geotérmica. Los sistemas de rift en etapas tempranas pueden facilitar el acceso a recursos como energía geotérmica, helio e hidrógeno.

Los investigadores señalan que estos gases podrían encontrarse menos diluidos que en regiones volcánicas más activas, lo que aumentaría su interés industrial.

Daly considera que el Sistema del Rift del Suroeste de África reúne varias condiciones favorables para evolucionar hacia una gran línea de ruptura continental. Entre ellas menciona la existencia de debilidades estructurales en la corteza terrestre y su alineación con dorsales oceánicas cercanas.

Aun así, el equipo subraya que se trata de un estudio preliminar. "Este trabajo se basa en análisis de helio de una zona general del Sistema del Rift del Suroeste de África", advierte Daly. Según explica, la próxima fase de investigación incluirá estudios más amplios y detallados que se completarán este mismo año.