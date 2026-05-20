Azúcar, romero y canela en un frasco: el ambientador casero que arrasa en cocinas y salones

No hace falta ir a una tienda especializada ni gastar en difusores eléctricos. Basta con abrir la despensa. La combinación de azúcar, romero y canela en un frasco cerrado se ha extendido en los últimos meses como uno de esos remedios caseros que circulan de cocina en cocina: sencillos, baratos y, según quienes los usan, sorprendentemente eficaces para aromatizar espacios.

La canela y romero son dos de las especias con mayor concentración de compuestos volátiles, responsables de las fragancias que desprenden y que el azúcar ayuda a fijar y liberar de forma gradual.

Cómo funciona la mezcla

La canela debe su aroma característico al cinamaldehído, un compuesto de olor especiado y persistente. El romero, por su parte, contiene aceites esenciales como el cineol y el alcanfor, conocidos por su intensidad herbal.

Cuando ambos ingredientes se combinan con azúcar en un recipiente cerrado durante uno o dos días, esos aceites esenciales impregnan progresivamente el soporte sólido. No se produce ninguna reacción química, es simplemente una transferencia de aromas que convierte el azúcar en un vehículo de fragancia.

El resultado puede usarse de varias formas. En frasco abierto, actúa como ambientador natural en cocinas, salones o recibidores, espacios donde los olores tienden a acumularse. En pequeñas bolsas de tela transpirable, sirve para perfumar armarios, cajones o ropa de cama, de forma similar a las tradicionales bolsitas de lavanda.

Una tendencia con raíces antiguas

El interés por este tipo de soluciones domésticas no es nuevo, pero ha ganado visibilidad debido a la tendencia hacia lo natural y lo artesanal en el hogar. Frente a los ambientadores industriales, con fragancias sintéticas y envases de plástico, mezclas como esta ofrecen una alternativa con ingredientes reconocibles, sin componentes químicos añadidos y a un coste mínimo.

No se trata de un producto con propiedades terapéuticas demostradas, sino de una forma práctica y accesible de mejorar la percepción olfativa del hogar de manera temporal.