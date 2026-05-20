Descubren por qué el Tyrannosaurus rex tenía brazos diminutos

Un nuevo estudio sugiere que los característicos brazos diminutos de algunos dinosaurios carnívoros, como el Tyrannosaurus rex, podrían estar relacionados con la evolución de cabezas más fuertes y adaptadas a la caza, más que con el simple aumento del tamaño corporal.

La investigación, realizada por equipos de la University College London y la University of Cambridge, ha sido publicada en la revista científica Proceedings of the Royal Society B y se basa en el análisis de 82 especies de terópodos, un grupo de dinosaurios bípedos mayoritariamente carnívoros.

Los resultados muestran que la reducción de las extremidades anteriores apareció en al menos cinco grandes grupos de estos depredadores, entre ellos los tiranosáuridos, a los que pertenece el Tyrannosaurus rex. También se observaron casos similares en otros linajes como los abelisáuridos, los carcharodontosáuridos, los megalosáuridos y los ceratosáuridos.

Cráneos más robustos y mandíbulas potentes

Según el estudio, esta reducción de los brazos estaría estrechamente vinculada al desarrollo de cráneos más robustos y mandíbulas más potentes, capaces de ejercer una mordida muy fuerte. Esta relación resulta más significativa que la asociada al tamaño general del cuerpo, lo que sugiere que no se trata simplemente de una consecuencia del gigantismo.

Los investigadores plantean que el aumento del tamaño de las presas, como los grandes saurópodos —dinosaurios herbívoros de gran longitud— pudo impulsar un cambio en la estrategia de caza. En ese contexto, las mandíbulas habrían pasado a ser la principal arma de ataque, mientras que las extremidades anteriores perdían protagonismo.

Uno de los autores principales, el doctorando Charlie Roger Scherer (UCL), explica que, aunque el caso del Tyrannosaurus rex es el más conocido, otros dinosaurios gigantes como el Carnotaurus presentaban brazos aún más reducidos. En su opinión, se trataría de un proceso gradual en el que los brazos dejaron de ser útiles en la caza frente al dominio de la cabeza como herramienta principal.

El equipo también desarrolló un método para medir la robustez del cráneo, teniendo en cuenta factores como la estructura ósea, la forma del cráneo y la potencia de la mordida. Con este sistema, el Tyrannosaurus rex obtuvo la puntuación más alta, seguido del Tyrannotitan.

Una carrera evolutiva armamentística

Además, el estudio apunta a que estas adaptaciones podrían estar relacionadas con una especie de carrera evolutiva armamentística, impulsada por la presencia de presas de gran tamaño. En ese escenario, los depredadores habrían evolucionado cráneos más resistentes y, en algunos casos, cuerpos más grandes para enfrentarse a ellas con mayor eficacia.

Los investigadores también observaron que la reducción de los brazos no ocurrió de la misma manera en todos los grupos. Por ejemplo, en los abelisáuridos la reducción fue especially marcada en manos y antebrazos, mientras que en los tiranosáuridos el acortamiento se produjo de forma más uniforme en toda la extremidad.

En conjunto, el trabajo sugiere que la evolución de los brazos diminutos en estos dinosaurios no tuvo una única causa, sino que podría haberse producido mediante distintas rutas evolutivas, aunque todas convergen en un mismo resultado: extremidades anteriores cada vez menos funcionales frente a la potencia de la cabeza y las mandíbulas.