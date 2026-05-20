El gran avance contra la migraña, primera causa de discapacidad mundial en menores de 50

El Hospital San Juan de Dios de Tenerife ha querido poner el foco en la verdadera dimensión de una dolencia frecuentemente subestimada. El doctor Jonathan López Fernández, neurólogo de este centro médico, ha subrayado que "la migraña no solo se manifiesta con el dolor de cabeza". Se trata, por el contrario, de una enfermedad neurológica compleja que se desarrolla a lo largo de varias fases y cuyos síntomas acompañantes pueden llegar a ser tan invalidantes como el propio dolor físico.

Esta afección no se presenta por igual en todos los pacientes. Por este motivo, el especialista ha indicado que disponer de nuevas vías terapéuticas permite individualizar el abordaje clínico, reducir la discapacidad y mejorar de forma tangible la calidad de vida de las personas afectadas. En este sentido, la comunidad científica ha logrado en los últimos años un gran avance en la comprensión de los mecanismos desencadenantes.

La función de la molécula

La enfermedad tiene su base en la activación del sistema trigémino-vascular y en diversos procesos de sensibilización periférica y central. En este entramado, desempeña un papel fundamental el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, conocido por las siglas CGRP, que actúa como uno de los principales mediadores del dolor. Comprender la función de esta molécula "ha supuesto un punto de inflexión, porque ha permitido desarrollar tratamientos dirigidos directamente contra los mecanismos de la migraña", explica López Fernández.

Gracias a estos descubrimientos, la práctica clínica ha incorporado nuevas terapias específicas, como es el caso de los anticuerpos monoclonales anti-CGRP y los gepantes. Estos medicamentos han demostrado una notable eficacia a la hora de reducir tanto la frecuencia como la intensidad de las crisis. Asimismo, mediante un mecanismo de acción distinto, el lasmiditán surge como una prometedora alternativa para pacientes con enfermedad cardiovascular, quienes hasta ahora tenían contraindicados tratamientos más clásicos como los triptanes.

Según el estudio Global Burden of Disease, se sitúa como la sexta causa de pérdida de salud en el mundo. Más alarmante resulta el dato aportado por la Organización Mundial de la Salud, que la clasifica como la primera causa de discapacidad a nivel mundial en menores de 50 años.

En el caso de España, se estima que más de cuatro millones de ciudadanos la padecen, lo que supone una prevalencia de entre el 12 y el 13 por ciento de la población. Afecta en su gran mayoría a mujeres y, a pesar de su elevada incidencia, continúa siendo una enfermedad infradiagnosticada e infravalorada. La crisis migrañosa se divide en cuatro fases: pródromos, aura, cefalea y postdromos. Los expertos recuerdan que, tras el dolor agudo, muchas personas refieren una intensa fatiga o niebla mental que prolonga los efectos limitantes en su vida diaria y laboral.