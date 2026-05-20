Las primeras formas de vida compleja habitaron fondos marinos oxigenados

La investigación sobre los orígenes de nuestro planeta sigue arrojando hallazgos sorprendentes. Las primeras formas biológicas de cierta complejidad estructural se aferraron a lechos oceánicos que disponían de oxígeno durante cientos de millones de años.

Esta es la principal conclusión de un exhaustivo trabajo liderado por investigadores de las universidades de California en Santa Bárbara y McGill, cuyos resultados han visto la luz este miércoles en la revista Nature. El grupo de los eucariotas, que engloba casi toda la vida multicelular, incluye categorías tan diversas como los animales, las plantas y los hongos.

Hasta ahora, los expertos trataban de reconstruir con precisión cómo este vasto dominio biológico evolucionó a partir de predecesores más simples. El nuevo estudio refuta ciertas suposiciones arraigadas sobre estos microorganismos primigenios. A principios de la década de los años 2000, el consenso generalizado dictaba que estos entes unicelulares residían en la columna de agua flotando como el plancton moderno.

"Descubrimos que los eucariotas más antiguos que hemos visto hasta ahora ya necesitaban oxígeno en cierta medida", afirma Leigh Anne Riedman, paleontóloga responsable del hallazgo. La científica añade que pudieron constatar su hábitat al advertir cómo se distribuían en las muestras.

Para determinar si empleaban respiración aeróbica o anaeróbica, el equipo científico se centró en los depósitos de las cuencas de McArthur y Birrindudu, en el norte de Australia. Hoy en día es una región boscosa y de sabana, pero hace entre 1.750 y 1.400 millones de años constituía un mar interior poco profundo.

Analizando la mineralogía, como la presencia de pirita de hierro que señala ausencia de oxigenación, relacionaron a los organismos con distintos entornos. Los fósiles de estos ancestros biológicos aparecían casi exclusivamente en zonas oxigenadas del fondo oceánico, no en la superficie.

Esta drástica restricción geográfica podría explicar un misterio evolutivo: la falta de diversidad y abundancia de estos seres durante casi 1.000 millones de años. Según apuntan los especialistas, no fue hasta que concluyó el duro periodo de glaciación masiva, también conocido como la Tierra Bola de Nieve, cuando se liberaron nuevos nichos ecológicos.

El fin de estas condiciones extremas propició el surgimiento de la vida multicelular compleja tal y como se conoce en la actualidad. Asimismo, los análisis revelan que es muy probable que adquirieran las mitocondrias de forma temprana al convivir en el lecho marino con otras bacterias de vida libre, lo que facilitó su espectacular desarrollo morfológico.