Los animales urbanos muestran más audacia, agresividad y actividad que los de zonas rurales

Un análisis global ha identificado cambios consistentes en el comportamiento de los animales que viven en entornos urbanos frente a los de zonas rurales. Según el estudio, muestran mayor audacia, agresividad, capacidad exploratoria y actividad.

La investigación ha sido realizada por equipos de la Universidad Estatal de Dakota del Norte y del Lewis & Clark College (Estados Unidos), junto al CEFE-CNRS de Montpellier (Francia). Los resultados se han publicado en la revista Journal of Animal Ecology, editada por la British Ecological Society.

El trabajo se basa en un metaanálisis que integra datos de 80 estudios previos sobre rasgos de comportamiento en animales. En conjunto, estos estudios abarcan 28 países y 133 especies diferentes, incluyendo aves, mamíferos, anfibios, reptiles e insectos. Más del 70% de los datos proceden de aves, mientras que otros grupos están menos representados.

Los investigadores señalan que se trata del primer análisis global de estas características comparando poblaciones urbanas y no urbanas de forma sistemática.

Más audacia y exploración en las ciudades

Los resultados muestran que los animales que habitan en ciudades tienden a ser más audaces, más agresivos, más exploradores y más activos que sus equivalentes rurales.

La doctora Tracy Burkhard, profesora adjunta de biología en el Lewis & Clark College y primera autora del estudio, explica: "Descubrimos que, independientemente del lugar del mundo, la urbanización está cambiando el comportamiento de maneras consistentes y predecibles. El resultado más significativo fue que los animales parecen ser más propensos a asumir riesgos. Son más audaces".

Los investigadores destacan que este patrón se repite en distintos contextos geográficos, lo que sugiere una tendencia general asociada a la urbanización.

Riesgos de convivencia y transmisión de enfermedades

El estudio advierte de que este cambio de comportamiento podría incrementar el contacto entre humanos y fauna silvestre. Según los autores, una mayor disposición a asumir riesgos implica también una menor evitación de la presencia humana.

Burkhard añade: "Si los animales son más arriesgados y menos reacios a la presencia humana, vamos a tener mucho más contacto con la fauna silvestre en ciertas zonas, y eso puede ser perjudicial tanto para nosotros como para la fauna silvestre".

Entre las consecuencias señaladas por los investigadores se incluye un posible aumento del riesgo de conflictos entre humanos y animales, así como de la transmisión de enfermedades zoonóticas.

Especies afectadas y adaptación urbana

El análisis indica que estos cambios no se limitan a especies típicas de entornos urbanos como ratas, palomas o gaviotas. También se observan en especies tradicionalmente asociadas a hábitats rurales que están empezando a adaptarse a las ciudades.

Entre ellas se citan la curruca zarcera, el escribano cerillo y el pardillo común, que muestran comportamientos más audaces en entornos urbanos.

Los autores apuntan que estos resultados reflejan una adaptación progresiva de distintas especies a la presión ambiental de las ciudades.

Implicaciones para la planificación urbana

El estudio subraya la necesidad de tener en cuenta el comportamiento animal en la planificación de las ciudades. Los investigadores proponen medidas como la creación de espacios verdes conectados que permitan mantener la movilidad y el flujo genético entre poblaciones.

También destacan que la urbanización puede influir de forma más amplia en la ecología de las especies, alterando patrones de comportamiento que antes se consideraban estables.

El análisis señala además una limitación relevante: la mayoría de los estudios disponibles se centran en aves, mientras que insectos, anfibios y reptiles representan solo el 10% de los datos, lo que deja amplias lagunas de conocimiento sobre otros grupos animales.