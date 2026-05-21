Atasco de récord: puedes morir en el Everest por tener que hacer cola

Es la cima del mundo y tienes que hacer cola. Así es el Everest en 2026. Este miércoles, un número récord de 274 alpinistas alcanzó la cima del monte Everest, según los registros oficiales. Es la cifra más alta jamás registrada en un solo día.

El Everest tiene 8.849 metros de altura y se encuentra en la frontera entre Nepal y la región china del Tíbet. Puede escalarse por dos lados. Pero la realidad es que desde hace tiempo se está convirtiendo en un problema serio de colas y esperas.

Muchos alpinistas ya se han quejado de este problema. Uno es David Goettler, alpinista de élite alemán: "Incluso si digo 'quiero bajar ahora mismo', de repente tengo que ponerme a hacer cola junto con todas las demás personas que están descendiendo. No puedo moverme lo suficientemente rápido como para mantenerme caliente. Era un riesgo que no estaba dispuesto a asumir porque podría llevar muy fácilmente a una catástrofe".

Nirmal Purja, exsoldado de las fuerzas especiales y alpinista, también ha comentado los problemas que ha tenido en sus últimas experiencias allí: "Había aproximadamente unas 320 personas haciendo fila. La congestión provoca retrasos fatales; cada minuto que pasas quieto en esa hilera, estás consumiendo oxígeno vital y el riesgo de congelamiento severo se dispara de forma drástica".

Ni siquiera las últimas medidas han parado estos problemas. Nepal aprobó un proyecto de ley que exige haber subido antes un siete mil y un certificado médico. Esa exigencia no ha desatascado la situación.

Cada año, entre 800 y 1.200 personas intentan escalar el Everest y, de ellas, una media de entre 600 y 800 logra alcanzar la cima con éxito.