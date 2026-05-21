La falta de vitamina D agrava el dolor tras la cirugía de cáncer de mama

La deficiencia de la conocida como vitamina del sol está estrechamente ligada a un dolor de moderado a intenso tras someterse a una intervención quirúrgica oncológica. Así lo detalla una reciente investigación llevada a cabo por la Facultad de Medicina de la Universidad de Fayoum, en Egipto, y publicada en la revista científica Regional Anesthesia & Pain Medicine. Los expertos advierten de que esta carencia nutricional conlleva también un mayor consumo de analgésicos opioides durante la recuperación.

Los investigadores sugieren que las pacientes con esta patología que presentan niveles inferiores a 30 nmol/L podrían beneficiarse enormemente de la ingesta de suplementos antes de entrar al quirófano para una mastectomía radical. La evidencia científica actual indica que esta sustancia ayuda a controlar cómo el cuerpo percibe y procesa el padecimiento físico, gracias a sus conocidos efectos antiinflamatorios y su interacción directa con el sistema inmunitario. Esta carencia, además, es un diagnóstico habitual entre las mujeres afectadas.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo de científicos diseñó un estudio observacional prospectivo en el Hospital Universitario de Fayoum entre los meses de septiembre de 2024 y abril de 2025. La muestra incluyó a un total de 184 pacientes programadas para la extirpación quirúrgica completa de un pecho. La mitad de ellas presentaba déficit de este compuesto, mientras que el resto gozaba de valores óptimos, manteniendo ambos grupos unas características clínicas similares y una edad media en torno a los 43 años.

Durante el procedimiento, las pacientes fueron atendidas siguiendo el protocolo habitual del centro médico, y el personal sanitario desconocía en todo momento los análisis de las mujeres. Para controlar el daño agudo intraoperatorio se administró fentanilo y, posteriormente, todas recibieron paracetamol por vía intravenosa cada 8 horas. Asimismo, las enfermas disponían de un sistema que les permitía gestionar la dosis de tramadol, otro potente analgésico, mediante un botón automatizado.

Los resultados revelaron que el grupo deficitario tenía tres veces más probabilidades de sufrir molestias moderadas o graves durante las primeras 24 horas. Aunque ninguna mujer notificó un grado insoportable, clasificado como siete o más en una escala de diez, la diferencia radicó enteramente en la franja moderada. En consecuencia, las afectadas consumieron una cantidad considerablemente mayor de tramadol, alcanzando los 112 miligramos tras la cirugía, frente a las que tenían índices suficientes.