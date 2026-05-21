Un proyecto de la Universidad de Vigo logra detectar contaminantes en el agua con un móvil

Un proyecto de la Universidad de Vigo (UVigo) permite detectar contaminantes en el agua con papel y un teléfono móvil.

Según explica la institución académica en un comunicado, esta iniciativa, bautizada como Aquasense, ha sido desarrollada por la investigadora Vanesa Romero, del Centro de Investigación Marina de la UVigo y financiada por la Diputación de Pontevedra.

Utiliza un sistema sostenible basado en papel de filtro, reactivos químicos y principios de química verde y permite identificar sustancias como metales pesados a través de cambios visuales que se registran con la cámara de un teléfono móvil y se procesan mediante 'software' libre, lo que permite interpretar resultados y cuantificar contaminantes con un menor tiempo y coste.

"La idea es que la detección de contaminantes no sea un privilegio de grandes laboratorios", explica Romero, quien ha precisado que esta herramienta puede usarse en contextos con recursos limitados.

La investigadora considera que Aquasense acerca "la vigilancia de la calidad del agua a la sociedad".

Además, el proyecto evaluó el impacto ambiental del método analítico completo para garantizar que todo el proceso, desde la fabricación hasta el análisis, cumpla con los criterios de sostenibilidad.