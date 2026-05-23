La epidemia silenciosa: los trastornos mentales se duplican desde 1990

Casi 1.200 millones de personas viven actualmente con algún trastorno mental en el mundo, una cifra que casi duplica la registrada en 1990, según un estudio de la Universidad de Queensland (Australia) y del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de Estados Unidos publicado en la revista científica The Lancet.

El trabajo analiza la evolución de estos trastornos entre 1990 y 2023 y concluye que se han convertido en la principal causa de discapacidad a nivel global.

Una carga en aumento global

El estudio, basado en el análisis de 12 trastornos mentales en 204 países y territorios, muestra que la carga asociada a estas patologías no ha dejado de crecer en las últimas décadas. En 2023, los trastornos mentales alcanzaron 171 millones de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD), situándose como la quinta causa de carga global de enfermedad.

Esta métrica combina los años vividos con discapacidad y los años perdidos por muerte prematura, y refleja el impacto total sobre la salud. Según los autores, los trastornos mentales representan ya más del 17% de todos los años vividos con discapacidad en el mundo.

Ansiedad y depresión, principales responsables

El incremento reciente se atribuye principalmente al aumento de los trastornos de ansiedad y del trastorno depresivo mayor. Desde 2019, la prevalencia del trastorno depresivo mayor ha crecido aproximadamente un 24%, mientras que los trastornos de ansiedad han aumentado más de un 47%, alcanzando sus niveles más altos en los años posteriores a la pandemia de COVID-19.

Los investigadores señalan que este repunte podría estar relacionado tanto con el impacto prolongado del estrés asociado a la pandemia como con factores estructurales, entre ellos la pobreza, la inseguridad, la violencia o la pérdida de cohesión social.

Adolescencia y diferencias por sexo

El análisis identifica que la carga de los trastornos mentales es especialmente elevada entre los 15 y 19 años, un periodo clave del desarrollo. En esta etapa, la ansiedad y la depresión son los principales factores que contribuyen a la discapacidad asociada.

Además, el estudio detecta diferencias por sexo. En 2023, 620 millones de mujeres vivían con un trastorno mental, frente a 552 millones de hombres. Las mujeres también registraron una mayor carga medida en AVAD: 92,6 millones frente a 78,6 millones en los hombres.

Los autores apuntan a una combinación de factores para explicar estas diferencias, como una mayor exposición a violencia doméstica o sexual, desigualdades estructurales y mayores responsabilidades de cuidado.

Brechas de atención en los sistemas sanitarios

El trabajo también subraya las diferencias regionales. Las tasas de carga más elevadas se registran en regiones de altos ingresos, como Europa Occidental y Australasia, con países como los Países Bajos, Portugal o Australia entre los más afectados en términos relativos.

Sin embargo, el estudio destaca que el aumento es generalizado en todas las regiones, incluidas África subsahariana occidental y partes del sur de Asia.

Pese al crecimiento de la carga, la atención sigue siendo limitada. Los datos del Estudio de la Carga Global de Enfermedad indican que solo alrededor del 9% de las personas con trastorno depresivo mayor reciben un tratamiento mínimamente adecuado, y en 90 países la cobertura no alcanza el 5%.

En la mayoría de los sistemas sanitarios analizados, la falta de recursos y de acceso a servicios especializados sigue siendo una barrera estructural, especialmente en países de ingresos bajos y medios.

Impacto social y económico

Los autores señalan que los trastornos mentales tienen efectos directos sobre la productividad laboral, la participación social y la presión sobre los sistemas sanitarios. El incremento sostenido de estos trastornos supone, según el estudio, un reto global para las políticas de salud pública y la planificación de recursos.

El trabajo concluye que mejorar la atención requerirá una mayor inversión en salud mental, la ampliación del acceso a servicios y una coordinación internacional más amplia para reducir las desigualdades existentes.