Orientarse sin GPS no es cabezonería: la neurociencia explica por qué es un ejercicio mental valioso

Cada vez que alguien sigue las instrucciones de un GPS, su cerebro hace algo diferente a cuando se orienta solo: deja de explorar y pasa a obedecer. No es una metáfora, sino una descripción neurológica bastante literal.

Investigaciones del University College London han observado que el uso intensivo de aplicaciones de navegación reduce la activación del hipocampo, la estructura cerebral clave para la memoria espacial, y activa en su lugar el núcleo caudado, una región vinculada a hábitos automáticos y comportamientos repetitivos.

Quienes, en cambio, eligen orientarse por memoria, referencias visuales o intuición están ejercitando activamente esa parte del cerebro, con consecuencias que van más allá de saber llegar a un sitio.

El cerebro que construye mapas

El proceso de orientarse sin ayuda digital tiene nombre científico: mapeo cognitivo. Cuando una persona navega por memoria, su cerebro no sigue instrucciones secuenciales sino que construye una representación global del espacio, lo que le permite entender dónde está respecto a otros puntos, improvisar rutas alternativas o regresar al punto de partida tras haberse perdido.

El neurocientífico John O'Keefe, premio Nobel de Medicina en 2014, demostró que determinadas neuronas del hipocampo se activan específicamente cuando una persona reconoce su posición dentro de un entorno, lo que convierte la orientación espacial en una habilidad cognitiva compleja y entrenable.

El geógrafo y científico cognitivo Toru Ishikawa ha demostrado además que las personas que navegan sin ayudas digitales desarrollan mapas mentales más precisos y flexibles que quienes dependen exclusivamente del GPS. La diferencia no aparece de inmediato, pero se acumula con el tiempo: no se pierde la capacidad de orientarse de un día para otro, sino que simplemente se deja de practicar.

Una habilidad que se puede recuperar

Esto no significa que usar GPS sea perjudicial. La tecnología facilita la movilidad, mejora la seguridad y ahorra tiempo. Pero algunos investigadores advierten de un efecto secundario difícil de percibir, al delegar constantemente la orientación, la memoria espacial se ejercita menos. Como ocurre con cualquier habilidad cognitiva, lo que no se usa tiende a debilitarse.

La buena noticia es que el cerebro mantiene una enorme plasticidad y esas habilidades pueden reactivarse. Los expertos recomiendan estrategias sencillas: intentar recordar rutas habituales sin consultar el móvil, observar conscientemente puntos de referencia, explorar nuevos barrios caminando sin navegación digital o consultar un mapa antes de salir en lugar de seguir instrucciones en tiempo real. Todas estas prácticas reactivan el hipocampo y fortalecen la memoria espacial.

La psicología insiste además en desmontar un mito habitual: quienes prefieren no usar GPS no son personas rígidas ni tecnófobas. Son individuos acostumbrados a participar activamente en su propia navegación mental, con una relación más intensa con el entorno que los rodea y, según varios estudios de psicología ambiental, con una mayor sensación de control y autonomía sobre el espacio que habitan.