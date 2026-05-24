Así es el Júpiter caliente captado por el James Webb: nubes minerales y vapor de agua

El Telescopio Espacial James Webb (JWST) ha permitido a un equipo de investigadores de la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos) identificar diferencias significativas en la atmósfera de un exoplaneta gigante gaseoso situado a gran distancia. El estudio, publicado en la revista Science, describe un mundo con variaciones climáticas extremas entre su lado matutino y vespertino.

El exoplaneta analizado, WASP-39b, es un Júpiter caliente con rotación síncrona, lo que implica que muestra siempre la misma cara a su estrella, generando fuertes contrastes térmicos entre regiones. Para su estudio, los científicos utilizaron el instrumento NIRISS (Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph) del JWST.

El equipo, liderado por el investigador Sagnick Mukherjee junto a colaboradores de la Universidad Johns Hopkins, analizó la luz que atraviesa la atmósfera del planeta, diferenciando por primera vez entre los horizontes atmosféricos del amanecer y del atardecer.

Diferencias entre el lado matutino y vespertino

Los resultados muestran un comportamiento atmosférico muy desigual. El lado matutino del planeta, más frío, aparece cubierto por una capa densa de nubes ricas en minerales que bloquean parte de las señales gaseosas.

En cambio, el lado vespertino, sometido a temperaturas más elevadas, presenta una atmósfera comparativamente más clara, lo que ha permitido detectar una fuerte absorción de vapor de agua. Esta diferencia sugiere que la composición y visibilidad atmosférica varía de forma notable a lo largo del planeta.

Según los investigadores, estas observaciones apuntan a que los aerosoles atmosféricos están dominados por nubes formadas por condensación, más que por brumas de origen fotoquímico generadas por la radiación estelar.

Un ciclo de nubes impulsado por contrastes térmicos

El estudio también incorpora simulaciones mediante un modelo de circulación general en tres dimensiones. Estas simulaciones indican la existencia de un ciclo dinámico de nubes impulsado por contrastes de temperatura de aproximadamente 450 kelvins entre ambos hemisferios.

En este proceso, las nubes se formarían en el lado nocturno más frío del planeta, circularían hacia la zona diurna y terminarían evaporándose al llegar a regiones mucho más cálidas. Este mecanismo explicaría la alternancia entre zonas más nubladas y más despejadas observada en los datos del telescopio.

Los investigadores señalan que este comportamiento refleja una atmósfera altamente activa, donde los cambios térmicos extremos condicionan la formación y desaparición de aerosoles de manera continua.

El trabajo también advierte de que asumir una atmósfera homogénea en este tipo de planetas puede llevar a interpretaciones incompletas o sesgadas. La presencia de sistemas meteorológicos asimétricos complica la lectura de los datos espectrales y afecta a la estimación de la composición química.

Esto sugiere que estudios previos sobre exoplanetas podrían necesitar revisiones para incorporar modelos más complejos que contemplen variaciones espaciales y temporales en sus atmósferas.