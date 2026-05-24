China lanza la nave Shenzhou-23 a la estación Tiangong con su primera astronauta hongkonesa

El programa espacial del gigante asiático sigue avanzando con paso firme. La misión tripulada Shenzhou-23 despegó este domingo a las 23:08 hora local desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, situado en el desierto del Gobi, rumbo a su destino orbital.

El cohete portador Larga Marcha-2F Y23 fue el encargado de impulsar la nave con una tripulación de tres personas, marcando un nuevo hito al incluir a Lai Ka-ying, la primera persona procedente de Hong Kong en participar en este tipo de vuelos del régimen de Pekín.

La expedición está bajo la dirección del comandante Zhu Yangzhu, que ya cuenta con experiencia previa tras su participación en la misión Shenzhou-16. Junto a él viajan dos debutantes, la propia Lai y Zhang Zhiyuan, quienes representan a las nuevas generaciones de profesionales preparados para la exploración de la órbita terrestre. Además, los tres miembros cubren todas las categorías activas del cuerpo estatal: piloto, ingeniero de vuelo y especialista de carga útil.

En concreto, Lai Ka-ying ejercía anteriormente como superintendente de la Policía en la antigua colonia británica, un perfil que pone de relieve la diversidad en los procesos de selección para los proyectos de envergadura nacional.

Una vez se acoplen a su destino, los tripulantes llevarán a cabo más de un centenar de proyectos de desarrollo científico y tecnológico. Entre los ensayos más llamativos destacan las investigaciones con embriones de ratón y de pez cebra, así como el análisis de estructuras generadas a partir de células madre. Asimismo, probarán innovadores sistemas energéticos y estudiarán el comportamiento de los fluidos en condiciones de microgravedad.

Otro de los puntos cruciales será la ejecución del primer experimento anual de la historia del programa espacial del régimen comunista. Esta prueba está diseñada para recabar información médica y operativa sobre vuelos prolongados, un paso indispensable para cimentar la capacidad de China a la hora de afrontar futuras misiones de larga duración. Las autoridades aún deben determinar cuál de los miembros de la dotación asumirá este desafío concreto.

A su llegada al complejo orbital, los recién llegados serán recibidos por la actual dotación de la Shenzhou-21, compuesta por Zhang Lu, Wu Fei y Zhang Hongzhang. Ambas tripulaciones convivirán durante varios días para completar el traspaso de responsabilidades antes de que los veteranos emprendan su regreso a la Tierra.

Con esta misión, el Gobierno de Xi Jinping reafirma sus ambiciones en la nueva carrera espacial, consolidando la operatividad de la estación Tiangong mientras avanza en sus planes para enviar misiones tripuladas a la Luna antes del año 2030, según informa la agencia EFE.