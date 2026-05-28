El MIT pone en jaque a China con un método para extraer litio mucho más barato

La carrera mundial por el litio acaba de dar un giro inesperado. Un grupo de investigadores del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y otras instituciones ha desarrollado un nuevo sistema para extraer litio de roca dura a baja temperatura, con menos residuos y a un coste mucho menor que el actual.

El avance, publicado en la revista científica Science, podría cambiar por completo el mercado mundial de las baterías eléctricas y reducir la dependencia de China en el refinado de este mineral clave para coches eléctricos, móviles y sistemas de almacenamiento energético.

Un problema mundial: mucho litio… pero difícil de aprovechar

La demanda de litio se ha disparado en los últimos años por el auge de las baterías de ion-litio. El problema es que transformar ese mineral en un material útil sigue siendo caro, complejo y muy contaminante.

Actualmente, la extracción de litio de roca dura obliga a calentar el mineral a más de 1.000 grados y después someterlo a procesos químicos agresivos. El resultado: enormes costes energéticos y toneladas de residuos.

Según los investigadores, el nuevo sistema puede reducir el coste prácticamente a la mitad frente a los métodos tradicionales y competir incluso con la extracción desde salmueras, una técnica más barata pero también muy cuestionada por su impacto ambiental.

El detalle más sorprendente: todo empezó en una ferretería

La historia del descubrimiento parece sacada de una película. Hace unos 25 años, uno de los investigadores buscaba en una ferretería un producto para volver translúcidos unos bloques de vidrio durante la reforma de un baño. Allí encontró una crema para grabar vidrio cuyo ingrediente principal era fluoruro de amonio.

Décadas después, recordó aquel producto mientras investigaba cómo separar químicamente la espodumena, el mineral de litio más abundante del planeta. Y ahí apareció la idea que lo cambió todo.

La clave estaba en utilizar una mezcla de agua y fluoruro de amonio para disolver primero la sílice de la roca, justo al contrario de lo que hacen los métodos tradicionales.

Litio para baterías… y materiales reutilizables

El nuevo proceso no solo permite obtener sales de litio aptas para baterías. También recupera otros materiales valiosos presentes en la roca, como alúmina y sílice, que pueden reutilizarse en industrias como la del cemento o la metalurgia.

Además, el sistema reutiliza tanto el agua como el reactivo químico empleados, lo que deja una cantidad de residuos prácticamente nula.

Los científicos ya han probado el método con 17 tipos distintos de roca espodumena procedentes de diferentes partes del mundo, demostrando que puede aplicarse a gran escala.

El gran objetivo: romper la dependencia de China

Aunque Estados Unidos, Europa y Australia tienen abundantes reservas de litio, China sigue dominando el refinado mundial de este recurso estratégico.

Por eso el descubrimiento tiene una enorme importancia geopolítica. Los investigadores creen que simplificar y abaratar el refinado puede transformar el mercado global del litio en los próximos años.

"Para 2040 necesitaremos cuadruplicar la producción mundial de litio", explica Camden Hunt, uno de los autores del trabajo.

El equipo ya ha creado una empresa derivada, llamada Rock Zero, con la que busca llevar esta tecnología desde el laboratorio hasta la industria real.