Descubren un antepasado de los cocodrilos que caminaba sobre dos patas y tenía pico

El Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, Estados Unidos, ha identificado una nueva especie de reptil del período Triásico emparentada con los cocodrilos actuales, aunque con un aspecto muy distinto al de estos animales. El hallazgo, publicado en la revista Journal of Vertebrate Paleontology, describe a Labrujasuchus expectatus, un animal bípedo, sin dientes y con pico que vivió hace más de 200 millones de años.

Los investigadores explican que esta especie pertenecía al grupo de los shuvosáuridos, antiguos arcosaurios relacionados con la línea evolutiva que dio origen a los cocodrilos. A diferencia de sus parientes actuales, caracterizados por desplazarse sobre cuatro patas y poseer mandíbulas con numerosos dientes, Labrujasuchus caminaba sobre dos extremidades, tenía brazos pequeños y una boca desdentada.

El estudio señala que su aspecto recordaba al de los ornitomimosaurios, un grupo de dinosaurios bípedos del Cretácico con una morfología similar a la de los avestruces modernos. Sin embargo, los autores subrayan que ambos grupos evolucionaron por separado.

Un reptil del Triásico con aspecto de dinosaurio

El período Triásico fue una etapa de gran diversificación evolutiva en la que aparecieron distintos planes corporales entre reptiles y primeros arcosaurios. Según el equipo científico, muchos rasgos que más tarde se asociarían a dinosaurios o aves ya estaban presentes en algunos grupos de esta época.

Entre los animales mencionados por los investigadores figuran los lagerpétidos, considerados primos de los dinosaurios bípedos; Drepanosaurus, un reptil arborícola con garras especializadas; y Vancleavea, un reptil acuático cubierto por placas óseas.

En este contexto apareció Labrujasuchus expectatus, identificado como una de las cinco especies conocidas de shuvosáuridos. Los paleontólogos destacan que este grupo desarrolló una anatomía convergente con la de algunos dinosaurios terópodos, pese a pertenecer a una rama evolutiva distinta.

El animal se desplazaba sobre dos patas y presentaba un pico en lugar de dientes, una combinación poco habitual entre los parientes de los cocodrilos.

El hallazgo llena un vacío evolutivo

El estudio indica que la nueva especie ayuda a completar la secuencia evolutiva de los shuvosáuridos hallados previamente en la región de Ghost Ranch, en Estados Unidos. Los científicos ya habían identificado especies más antiguas y más recientes, por lo que sospechaban que debían existir formas intermedias aún no descubiertas.

Alan Turner, autor principal del trabajo, explica que "muchas de las estrategias exitosas de los animales modernos y los dinosaurios no aviares surgen por primera vez en el Triásico". Según añade, "el bipedismo es sin duda una estrategia singular para los parientes de los cocodrilos, pero es una estrategia muy utilizada por los dinosaurios y, posteriormente, por las aves".

Los autores consideran que este caso representa un ejemplo de evolución convergente, un fenómeno en el que especies alejadas entre sí desarrollan características similares de manera independiente.

El origen del nombre Labrujasuchus

El nombre de la nueva especie también está relacionado con la historia de la zona donde se encontraron los fósiles. El género Labrujasuchus hace referencia a 'Ranchos de los Brujos', un antiguo nombre español vinculado al área de Ghost Ranch.

Según relatan los investigadores, la denominación surgió a partir de una leyenda local relacionada con actividades de robo de ganado atribuidas a los hermanos Archuleta. Los rancheros habrían utilizado ese nombre para mantener alejadas a otras personas del lugar.

La segunda parte del nombre, 'suchus', procede del griego y significa 'cocodrilo', en referencia al parentesco evolutivo del animal.

Por su parte, el término 'expectatus' hace alusión a que el hallazgo era esperado por los paleontólogos, que llevaban tiempo buscando una especie intermedia entre los shuvosáuridos ya conocidos en la región.