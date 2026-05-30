¿Por qué el T-rex tenía los brazos tan cortos? El hallazgo que lo explica todo

Durante décadas, los brazos diminutos del Tyrannosaurus rex han sido uno de los rasgos más desconcertantes del mundo de los dinosaurios. Ahora, un estudio internacional propone una explicación: no eran un 'error' evolutivo ni un simple efecto del tamaño, sino el resultado de un cambio radical en la forma de cazar.

La investigación, liderada por el University College London (UCL) y la Universidad de Cambridge y publicada en Proceedings of the Royal Society B, analiza 82 especies de terópodos, el grupo de dinosaurios carnívoros bípedos, y detecta un patrón claro: cuando el cráneo se vuelve más potente, los brazos tienden a reducirse.

La cabeza tomó el control del ataque

El estudio apunta a una idea sencilla pero contundente: en muchos grandes depredadores, la cabeza sustituyó a los brazos como principal herramienta de ataque.

En lugar de usar las extremidades delanteras para sujetar presas, estos dinosaurios habrían apostado por mandíbulas cada vez más fuertes, capaces de abatir animales de gran tamaño como los saurópodos, gigantes herbívoros que podían alcanzar decenas de metros.

Este cambio no afectó solo al T-rex. También se observa en otros grupos como los abelisáuridos o los carcharodontosáuridos, lo que sugiere una tendencia evolutiva repetida en distintos linajes.

Brazos pequeños, cráneos más letales

Los investigadores encontraron que la reducción de las extremidades anteriores está más relacionada con la robustez del cráneo que con el tamaño total del cuerpo. Es decir, no todos los dinosaurios grandes tenían brazos pequeños, pero sí aquellos con cabezas especialmente potentes.

Para medirlo, el equipo desarrolló un sistema que evalúa la fuerza de mordida, la estructura del cráneo y su resistencia. En ese análisis, el T-rex aparece entre los mejor equipados.

El caso del Carnotaurus es aún más extremo: sus brazos eran incluso más reducidos que los del T-rex, lo que refuerza la idea de un patrón repetido.

Una evolución de 'úsalo o piérdelo'

La hipótesis de los investigadores es clara: si una estructura deja de ser útil, la evolución tiende a reducirla.

Con presas cada vez más grandes y difíciles de sujetar, los brazos habrían perdido protagonismo frente a una estrategia basada en mordidas más potentes y precisas. En ese contexto, las extremidades delanteras dejaron de ser esenciales.

Aunque el resultado final es parecido —brazos pequeños—, el proceso no fue idéntico en todas las especies. En algunos grupos, como los abelisáuridos, las manos se redujeron más rápido que el resto del brazo, mientras que en los tiranosáuridos el acortamiento fue más progresivo y uniforme.