Castilla y León libera 30 urogallos tras años de inversión millonaria y los depredadores dejan solo uno vivo

La Junta de Castilla y León lleva años invirtiendo millones de euros en salvar al urogallo cantábrico, una de las especies más amenazadas de España. Sin embargo, el resultado de la primera gran prueba de fuego del programa no invita precisamente al optimismo: de los 30 ejemplares criados en cautividad y liberados en León durante el otoño de 2025, solo ha sobrevivido una hembra.

Los datos aparecen en un informe de la Dirección General de Patrimonio Natural al que ha tenido acceso Diario de León. Según este periódico, entre el 23 de octubre y el 4 de noviembre del pasado año se soltaron 30 urogallos nacidos en el Centro de Cría de Valsemana, en la provincia de León. La intención era comprobar qué tal se adaptaban al medio natural y el resultado ha sido desastroso.

De los 30 urogallos soltados, se han registrado 29 bajas. Los depredadores acabaron con 26 ejemplares. El principal enemigo resultó ser el zorro, responsable de 12 muertes. A continuación aparecen las rapaces, con seis ejemplares, y las martas, con cuatro. Otras cuatro muertes se achacan a depredadores no identificados. El informe no concreta qué ocurrió con las tres restantes.

Dicho de otro modo: solo ha sobrevivido una hembra del total de 30 ejemplares que participaron en la primera suelta experimental.

Millones de euros en juego

La Junta no ha hecho público cuánto costó exactamente esta liberación concreta de 30 ejemplares. Sin embargo, sí se conocen algunas de las inversiones realizadas en torno al programa.

El Centro de Cría del Urogallo de Valsemana, del que salieron las aves liberadas, requirió una inversión inicial de alrededor de 2,2 millones de euros. A ello se sumó una ampliación de más de 560.000 euros aprobada en 2025 para reforzar las instalaciones. Además, la Junta destinó otros dos millones de euros a actuaciones de mejora del hábitat del urogallo en la provincia de León. La suma supera ampliamente los cuatro millones y medio de euros.

Del éxito en las incubadoras al fracaso en el monte

La paradoja es que el programa presume de cifras muy positivas dentro de las instalaciones de Valsemana. La pasada temporada nacieron 76 pollos de urogallo y sobrevivió más del 84% de los ejemplares eclosionados, unos datos que la propia Junta ha presentado como un hito para la conservación de la especie.

El problema llega cuando las aves abandonan la protección de las instalaciones y regresan al bosque. Precisamente por eso, el informe considera que la experiencia ha servido para identificar los principales obstáculos a la recuperación del urogallo y, al parecer, el más importante de ellos es la depredación. O, visto de otro modo, así es como inversiones millonarias en instalaciones especializadas y programas de reproducción han acabado sirviendo para alimentar a la fauna salvaje de la montaña leonesa.