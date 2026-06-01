La UE lanza su plan para acabar con los ensayos clínicos en animales aunque admite que aún no es seguro

La Unión Europea ha dado un nuevo paso en su objetivo de acabar con los ensayos científicos en animales y, de paso, cumplir con una vieja reivindicación del lobby animalista. La Comisión Europea ha publicado una hoja de ruta para eliminar progresivamente estas pruebas de seguridad de medicamentos, pesticidas y otros productos regulados. En su lugar, se utilizarán tecnologías como la inteligencia artificial, los cultivos celulares o los llamados 'órganos en chip' —sistema de cultivo celular que simula el microambiente y los aspectos funcionales clave de órganos vivos a escala microscópica—.

Sin embargo, el propio documento reconoce una realidad incómoda para quienes defienden una sustitución inmediata: en numerosos ámbitos todavía no existen alternativas capaces de reproducir toda la complejidad de un organismo vivo, por lo que las pruebas con animales seguirán siendo necesarias durante años.

La hoja de ruta, presentada este lunes por Bruselas, responde a un compromiso adquirido por la Comisión Europea en 2023, cuando prometió elaborar un listado de "hitos y acciones específicas, que se implementarán a corto y largo plazo, para reducir la experimentación animal y que constituirían requisitos previos para la transición hacia un sistema regulatorio libre de animales".

El objetivo final es que la evaluación de la seguridad de productos químicos y medicamentos deje de depender de ratones, ratas, conejos, perros u otras especies utilizadas habitualmente en investigación. En su lugar, la UE apuesta por las llamadas 'metodologías de nueva generación' (NAM, por sus siglas en inglés), que incluyen simulaciones informáticas, inteligencia artificial, tejidos humanos cultivados en laboratorio y dispositivos capaces de imitar el funcionamiento de órganos humanos.

El problema de los efectos más complejos

Aunque el anuncio ha sido recibido con entusiasmo por las organizaciones animalistas, el propio documento comunitario deja claro que "la eliminación gradual de las pruebas con animales requerirá mucho tiempo".

La Comisión admite que todavía existen importantes lagunas científicas para sustituir completamente los ensayos con animales en determinadas áreas. Entre ellas figuran algunos de los aspectos más delicados de la toxicología moderna, como los efectos de una sustancia tras años de exposición, su posible relación con determinados tipos de cáncer, los riesgos para la fertilidad o el desarrollo fetal y las complejas interacciones entre distintos órganos del cuerpo.

En estos casos, los modelos alternativos aún no ofrecen todas las respuestas que exigen los reguladores antes de autorizar un medicamento o una sustancia química.

Por ese motivo, Bruselas evita fijar una fecha para la desaparición total de los ensayos con animales. La hoja de ruta establece objetivos, líneas de investigación y cambios regulatorios, pero reconoce que la sustitución completa dependerá de que la comunidad científica consiga desarrollar y validar métodos suficientemente fiables.

De hecho, la Comisión insiste en que la protección de la salud humana seguirá siendo una prioridad durante todo el proceso. Mientras no existan métodos alternativos capaces de ofrecer las mismas garantías, los ensayos con animales continuarán utilizándose allí donde los reguladores consideren que son imprescindibles.

Así funciona ahora la investigación con animales

Actualmente, la investigación con animales está estrictamente regulada por la directiva de la Unión Europea de 2010 en la que se consagra la aplicación del principio de las tres 'R': reducir la cantidad de animales usados; refinar los métodos empleados para mejorar el bienestar animal; y reemplazar los animales por cultivos celulares o simulaciones informáticas cuando sea posible.

Para asegurar que estos criterios se cumplen, todos los investigadores que utilizan animales en su labor deben tener un entrenamiento teórico-práctico y obtener una acreditación específica. Además, cada procedimiento con animales sigue un proceso regulado estrictamente, que tiene que ser evaluado previamente por un comité de ética experto, y aprobado por la autoridad competente a nivel autonómico, siguiendo directrices europeas.

Así es como trabajan en España organismos como el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del CSIC, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) o las principales universidades donde se emplean ratones en los experimentos de investigación.