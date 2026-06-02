La incertidumbre por las mascotas que quiere prohibir el Gobierno ya afecta a las ventas

El recorte de mascotas legales que ultima el Gobierno ha desatado el miedo entre los vendedores y propietarios de animales exóticos. La incertidumbre es tal que la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía (AEDPAC) ha tenido que salir al paso para intentar calmar a todos aquellos que, tras leer el borrador de cómo se van a elaborar los futuros listados positivos, están asustados por el futuro de su negocio o de su animal de compañía.

La patronal reconoce que la preocupación es "legítima" y admite que existe el riesgo de que "numerosas especies" queden fuera del sistema si el texto sale adelante sin modificaciones. Sin embargo, ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los profesionales del sector y a los propietarios de animales. De hecho, reconocen que "la incertidumbre ya está afectando a las ventas y al comportamiento de los clientes", y piden evitar "mensajes de alarma sin contrastar".

En un comunicado remitido a socios, colaboradores y comerciantes especializados, AEDPAC asegura que "hasta hoy, no existe ningún listado positivo aprobado ni nuevas prohibiciones en vigor" y subraya que "la situación jurídica no cambia por ahora". Según recuerda la asociación, el documento que actualmente se encuentra en audiencia pública no establece prohibiciones directas, sino que regula el procedimiento mediante el cual se elaborará en el futuro el listado definitivo.

¿Por qué hay preocupación?

Aunque todavía no existe una lista cerrada de especies permitidas, el documento sí fija los criterios para elaborar dicha lista. Entre ellos, se prohibirán animales que se alimenten de vertebrados (serpientes), todos aquellos que pesen más de cinco kilos (excepto perros y gatos) o los que produzcan veneno o sustancias urticantes.

El proyecto también indica que se prohibirán las especies incluidas en el Listado de especies alóctonas susceptibles de competir con las especies silvestres autóctonas. Y en ese listado, según la versión del 9 de junio de 2025, está incluido el periquito (Melopsittacus undulatus), el gecko (Gekko hokouensis) o la chinchilla de cola larga (Chinchilla lanigera), entre otros.

En opinión de AEDPAC, hay riesgo de que "muchas especies queden prohibidas" si el borrador se aprueba tal y como se ha presentado. Por eso, AEDPAC ha presentado 21 alegaciones jurídicas contra el proyecto de real decreto no para oponerse al sistema de listados positivos, explican, sino para corregir los aspectos que considera jurídicamente defectuosos.

"Nada de forma inmediata"

La organización también ha querido lanzar un message a los establecimientos que actualmente mantienen estos animales en sus instalaciones: "¿Qué va a pasar con los animales que tengo ahora en mi tienda? Nada de forma inmediata", responde el propio comunicado. Mientras no se apruebe el listado definitivo, los comercios podrán seguir "comprando, vendiendo y teniendo los animales" que comercializan actualmente.

AEDPAC asegura además que ha reclamado formalmente un régimen transitorio para evitar que los establecimientos se vean atrapados con animales adquiridos legalmente para su venta en caso de futuras restricciones. La asociación sostiene que los comerciantes deben disponer de tiempo suficiente para liquidar sus existencias y cumplir contratos ya comprometidos.

La organización también pide a los establecimientos que informen de cualquier incidencia relacionada con el nuevo marco normativo, desde proveedores que cancelen pedidos hasta clientes que devuelvan animales o incluso entidades financieras que nieguen financiación por la inseguridad jurídica generada.

AEDPAC insiste: "No creemos que prácticamente ninguno de los animales que se están comercializando en la actualidad vayan a ser prohibidos". Sin embargo, la propia necesidad de publicar este comunicado refleja el nerviosismo que ha provocado en el sector el futuro listado positivo impulsado por el Gobierno, un instrumento que todavía no existe pero cuyo diseño mantiene en vilo a buena parte del comercio especializado de mascotas.