Las verdaderas señales de alerta con el uso del teléfono móvil

Un estudio científico de carácter internacional ha revelado que pasar numerosas horas frente a la pantalla de un teléfono inteligente no es un indicador definitivo de padecer un trastorno. La investigación, liderada por el profesor de la Facultad de Psicología y Logopedia de la Universidad de Valencia y miembro del Instituto Polibienestar, Víctor Ciudad Fernández, arroja nueva luz sobre el comportamiento de los menores en el entorno digital.

El trabajo se fundamenta en una amplia muestra de 190.335 adolescentes de entre 11 y 15 años, procedentes de cuarenta países diferentes. Este análisis, que ha contado con la participación de expertos de las universidades suizas de Lausana y Berna, así como de la Universidad Católica de Lovaina, acaba de ser publicado en la revista científica Journal of Psychopathology and Clinical Science.

En sus declaraciones, el investigador principal ha sido tajante respecto a los hábitos cotidianos de los menores. "Piensas en Instagram nada más despertarte. Abres TikTok cada vez que tienes un momento libre. Sientes que cada día quieres pasar un poco más de tiempo en redes. ¿Eso te convierte en adicto? No", ha asegurado Víctor Ciudad. Según el académico, estas costumbres son experimentadas por millones de usuarios sin que ello suponga una consecuencia negativa para su salud, tratándose de un uso intensivo de la tecnología.

Las señales de alerta

El equipo de investigación ha determinado que las verdaderas señales de alerta, denominadas como criterios centrales, son muy distintas y están directamente vinculadas al malestar psicológico y la pérdida de calidad de vida. Entre estas situaciones preocupantes se encuentran la incapacidad para reducir el tiempo de conexión pese a intentarlo, las discusiones graves con familiares o amigos, o el abuso en el abandono de los estudios y las aficiones deportivas.

Asimismo, el experto advierte de que mentir sobre el uso de estas aplicaciones o recurrir a ellas sistemáticamente para evadirse de problemas reales son los síntomas que evidencian una dependencia perjudicial. "Si te reconoces en varias de estas situaciones, merece la pena pararte a reflexionar", indica el estudio, matizando que el mero deseo de utilizarlas más no constituye un peligro inminente.

Una de las principales aportaciones del informe es la crítica a las herramientas de diagnóstico actuales. Los cuestionarios vigentes se basan en los parámetros de la adicción a sustancias como el alcohol o las drogas, lo que provoca que se evalúe con la misma puntuación a un joven con conflictos graves en el hogar y a otro que simplemente disfruta de su tiempo de ocio digital sin mayores secuelas.

Esta confusión diagnóstica puede generar una alarma social injustificada y derivar en que se etiquete como adictos a jóvenes que no lo son. Los autores concluyen que, si bien el uso problemático de estas plataformas es una realidad que causa sufrimiento, resulta imprescindible diseñar nuevos mecanismos de medición para no desviar la atención ni los recursos de aquellas personas que verdaderamente necesitan asistencia profesional.