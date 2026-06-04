La Guardia Civil avisa de una estafa que exige rescates por animales desaparecidos

La Guardia Civil de la Comandancia de Castellón ha emitido una alerta tras detectar una nueva modalidad delictiva que se aprovecha de la vulnerabilidad y la desesperación de los ciudadanos. Se trata de una estafa vinculada a la desaparición de animales de compañía, un fraude en el que los delincuentes exigen un rescate económico a cambio de una supuesta devolución del animal que, en realidad, nunca llega a producirse.

El modus operandi de esta red comienza con el rastreo de los avisos que publican los propios afectados. Cuando una familia pierde a su perro o gato, es habitual que difunda la noticia a través de las redes sociales, grupos locales o mediante la colocación de carteles informativos en las calles de su municipio. En estos anuncios, las víctimas suelen facilitar un número de teléfono de contacto, que se convierte en la principal vía de entrada para que los estafadores inicien su engaño.

Una vez que han localizado un anuncio reciente, los delincuentes se ponen en contacto con el propietario a través de una aplicación de mensajería instantánea. En sus mensajes, aseguran haber encontrado a la mascota y afirman tenerla en su poder, pero exigen el abono inmediato de una cantidad de dinero bajo el pretexto de cubrir supuestos gastos o como condición ineludible para devolver al animal a su legítimo dueño.

Movidos por la angustia y la urgencia de recuperar a su animal, muchos propietarios acceden a las exigencias de los delincuentes. Tras realizar las transacciones, los estafadores conciertan un punto de encuentro para llevar a cabo la entrega física del animal. Sin embargo, los autores del fraude nunca se presentan en el lugar acordado. Además, para garantizar su impunidad y eludir la acción de la justicia, las autoridades han comprobado que utilizan sistemáticamente números de teléfono con prefijos extranjeros.

Las recomendaciones de los agentes

Ante la proliferación de estos casos, la institución armada ha difundido una serie de recomendaciones prácticas para evitar que más ciudadanos caigan en la trampa. En primer lugar, instan a desconfiar sistemáticamente de cualquier persona que solicite dinero por adelantado a cambio de devolver a un animal extraviado. Es fundamental mantener la calma y exigir siempre pruebas gráficas recientes y fiables, como fotografías o vídeos específicos, que demuestren sin lugar a dudas que la mascota se encuentra verdaderamente en su poder.

Asimismo, los agentes aconsejan que, en caso de concertar un encuentro para recuperar al animal, este se realice siempre en lugares públicos, concurridos y seguros. Por otro lado, insisten en la importancia de no efectuar nunca pagos a través de Bizum, transferencias bancarias o cualquier otro sistema de envío de dinero sin haber comprobado antes el estado de la mascota y tenerla físicamente consigo.