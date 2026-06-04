Un parásito que devora animales vivos desde dentro reaparece 60 años después en EEUU

La pesadilla de los ganaderos estadounidenses ha vuelto. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha confirmado la aparición en Texas de un ejemplar del llamado gusano barrenador del Nuevo Mundo, un parásito cuyas larvas se alimentan de la carne viva de animales y que había sido erradicado del país hace seis décadas.

El hallazgo se produjo en un ternero de apenas tres semanas en la localidad de La Pryor, al sur de Texas, cerca de la frontera con México. Según explicó la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, se trata del único caso confirmado hasta el momento, pero ha sido suficiente para activar un amplio dispositivo de vigilancia y una zona de cuarentena en la región.

Aunque su nombre pueda sonar a película de terror, el funcionamiento de este insecto es muy real. La mosca adulta deposita cientos de huevos en heridas abiertas o en cavidades corporales. Cuando nacen, las larvas se introducen en los tejidos y comienzan a alimentarse de la carne viva del hospedador. A diferencia de otros gusanos que consumen materia en descomposición, el barrenador ataca tejido sano.

La solución: moscas estériles

La plaga fue una auténtica pesadilla para la ganadería estadounidense durante buena parte del siglo XX. Su erradicación se logró mediante un innovador programa basado en la liberación masiva de moscas estériles, una strategy que ahora vuelve a utilizarse para evitar que el insecto se establezca de nuevo en territory estadounidense.

El USDA llevaba meses siguiendo el avance del parásito por México. Durante el último año se habían detectado miles de casos al otro lado de la frontera, lo que llevó incluso a reforzar los controles sobre la entrada de ganado procedente del país vecino. Ya en noviembre de 2024 se notificó el primer caso en Chiapas (México), cerca de la frontera con Guatemala. Es decir, vemos que en poco más de un año este insecto ha pasado de estar lo más al sur posible de México (en Chiapas) a estar en el norte del país y cerca de la frontera con Estados Unidos, en Coahuila, a pesar de que hay una distancia de 1.734 kilómetros entre las dos ciudades mexicanas.

Pese a la alarma generada, las autoridades insisten en que el riesgo para la población es muy bajo. El gusano barrenador puede afectar ocasionalmente a personas, pero los casos humanos son extremadamente raros y suelen estar asociados a viajes a zonas donde la plaga está presente. El año pasado se registró un caso aislado en un viajero que regresó a Estados Unidos desde Centroamérica.

Una plaga provocaría pérdidas de miles de millones de dólares

La principal preocupación está en el sector ganadero. Texas alberga una de las mayores cabañas bovinas del mundo y un rebrote fuera de control podría provocar importantes pérdidas económicas y nuevas tensiones en el mercado de la carne. Por ahora, sin embargo, Washington insiste en que el hallazgo está localizado y que no existen señales de una infestación generalizada.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), tal y como informa Reuters, se teme que si esta plaga se extiende por el territorio estadounidense, los precios de la carne de vaca aumenten mucho más de lo que ya han subido, además de generar pérdidas por valor de 1.800 millones de dólares solo en Texas.

No hay más que ver este gráfico de la Reserva Federal de Estados Unidos para comprobar cómo se ha encarecido el precio de la libra de carne de vaca, pasando de 4,79 dólares la libra en febrero de 2023 a 6,89 dólares la libra en abril de 2026. Es decir, un encarecimiento del 43,84%.

Por lo tanto, es normal que exista ese temor entre las autoridades estadounidenses y que se extremen las precauciones para tratar de evitar una plaga que podría llegar a ser muy dañina para su industria ganadera.