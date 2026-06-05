El James Webb logra lo imposible: así han detectado un agujero negro "dormido"

Un equipo internacional de astrónomos ha logrado medir la masa de un agujero negro supermasivo situado en una galaxia muy lejana del universo primitivo. El objeto, que no presenta actividad de acreción, ha podido estudiarse gracias a observaciones del telescopio espacial James Webb y al efecto de lente gravitacional. El trabajo, en el que participan investigadores del Instituto de Física de Cantabria, ha sido publicado en la revista Science.

El estudio está liderado por el astrónomo Andrew Newman, de la Carnegie Institution for Science, con participación de investigadores del Grupo de Cosmología Observacional e Instrumentación del Instituto de Física de Cantabria (IFCA, CSIC-Universidad de Cantabria), José María Diego y Ana Acebrón.

El objeto analizado es un agujero negro supermasivo situado en la galaxia MRG-M0138, ubicada en una etapa muy temprana del universo. A diferencia de otros agujeros negros estudiados habitualmente, este no se encuentra en fase activa, es decir, no está absorbiendo grandes cantidades de materia ni emitiendo radiación intensa.

Cómo se ha medido su masa

Hasta ahora, la medición de la masa de agujeros negros tan lejanos resultaba extremadamente compleja. En este caso, el equipo ha recurrido al análisis del movimiento de las estrellas que orbitan en la galaxia anfitriona.

Ese movimiento colectivo, descrito como un baile estelar, permite inferir la influencia gravitatoria del objeto central. A partir de esos datos, los investigadores han estimado la masa del agujero negro.

El estudio ha combinado la alta resolución del telescopio espacial James Webb (JWST) con el fenómeno natural de la lente gravitacional, que amplifica la luz de objetos extremadamente lejanos y facilita su observación.

Además, el modelo utilizado para interpretar los datos se había desarrollado inicialmente para estudiar las supernovas Refsdal y Encore, y posteriormente ha resultado clave para identificar la presencia del objeto masivo en el centro de la galaxia.

Una galaxia antigua con baja formación estelar

La galaxia MRG-M0138 presenta características propias de sistemas muy evolucionados. Según los datos del estudio, formó la mayor parte de sus estrellas en una etapa temprana, hace aproximadamente 13.000 millones de años.

En la actualidad, la galaxia muestra una actividad reducida en la formación de nuevas estrellas. De forma paralela, su agujero negro central también permanece inactivo, lo que dificulta su detección mediante métodos habituales basados en emisión energética.

Este tipo de objetos silenciosos contrasta con los cuásares, que suelen utilizarse como referencia para localizar agujeros negros supermasivos debido a su gran luminosidad.

El papel del telescopio James Webb

El telescopio espacial James Webb ha permitido observar con mayor precisión la estructura interna de la galaxia y el comportamiento de sus estrellas. La combinación de esta capacidad con el efecto de lente gravitacional ha sido determinante para el análisis.

Según Andrew Newman, esta metodología abre una vía para estudiar este tipo de objetos en etapas tempranas del universo: "Ahora podemos detectar este tipo de agujeros negros inactivos incluso cuando el universo tenía solo 10.000 millones de años", señaló. Añadió que la combinación del James Webb con las lentes gravitacionales hace posible este tipo de mediciones.