España ya tiene más de 15 millones de mascotas: una por cada tres habitantes

Los animales de compañía siguen ganando protagonismo en los hogares españoles y ya hay más de 15 millones de mascotas registradas en nuestro país, una cifra equivalente a un animal por cada tres habitantes y muy superior al número de niños menores de 14 años.

Así lo refleja el primer estudio oficial elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales dentro de la futura Estadística Nacional sobre Protección Animal. El avance de los datos, presentado esta semana por el director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, estima que en España viven actualmente 15.171.569 animales de compañía.

La cifra impresiona por sí sola, pero cobra aún más relevancia cuando se compara con otros indicadores demográficos. España cuenta con algo más de 48 millones de habitantes, lo que significa que existe aproximadamente una mascota por cada 3,2 personas. Además, los animales de compañía superan ampliamente a la población infantil: en España viven alrededor de seis millones de menores de 14 años, frente a más de quince millones de mascotas.

Perros, los más populares

Los perros siguen siendo los reyes de los hogares españoles. Según el estudio, hay registrados 7,56 millones de perros, lo que representa la mitad de todos los animales de compañía del país. Los gatos ocupan la segunda posición con 5,62 millones de ejemplares, un 37% del total.

El resto corresponde a otras especies que cada vez tienen más presencia en las viviendas españolas. Conejos, aves, reptiles, tortugas y otros animales suman cerca de dos millones de ejemplares, alrededor del 13% del total.

Uno de los datos más llamativos es el fuerte crecimiento registrado en los últimos años. Desde 2021, el número de animales de compañía ha aumentado un 14%, consolidando una tendencia que se aceleró tras la pandemia y que refleja el peso creciente de las mascotas en la vida cotidiana de muchas familias.

Las Comunidades con más mascotas

Por territorios, Andalucía lidera claramente la clasificación con 3,3 millones de animales de compañía registrados. Le siguen Cataluña, con casi dos millones; la Comunidad de Madrid, con 1,9 millones; y la Comunidad Valenciana, con 1,5 millones.

El estudio forma parte de las obligaciones previstas en la Ley de Bienestar Animal aprobada en 2023 y servirá como base para futuras políticas públicas relacionadas con la protección de los animales.

Precisamente, durante la reunión del Consejo Estatal de Protección Animal celebrada en Madrid, el Ministerio de Derechos Sociales y el Ministerio del Interior acordaron avanzar en la elaboración de un protocolo específico para atender a los animales de compañía durante emergencias y catástrofes.

La iniciativa busca que las comunidades autónomas incorporen medidas específicas para mascotas en sus planes de Protección Civil, un reflejo más de la importancia que estos animales han adquirido en la sociedad española. Porque, a la vista de las cifras, los perros, gatos y demás compañeros de hogar ya forman parte de la realidad demográfica del país.