La NASA refugia a sus astronautas en una nave de SpaceX por las fugas en el módulo ruso

La NASA ordenó a varios de sus astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) que se refugiaran temporalmente en una nave espacial Dragon de SpaceX como medida de precaución durante unos trabajos de reparación llevados a cabo por la agencia espacial rusa Roscosmos en el módulo de servicio Zvezda.

La medida afectó a los cuatro integrantes de la misión SpaceX Crew-12 y al astronauta estadounidense Chris Williams, después de que se detectaran nuevas fugas en el túnel de transferencia del módulo ruso, conocido como PrK. Según explicó la portavoz de la NASA, Bethany Stevens, esta zona presenta grietas y pérdidas de aire desde hace tiempo y ha sido objeto de seguimiento y reparaciones periódicas por parte de Roscosmos.

Ante la aparición de nuevas fugas, Roscosmos decidió acometer una intervención más amplia. Como medida preventiva, la NASA ordenó a sus astronautas trasladarse a la nave Dragon y permanecer allí mientras se desarrollaban los trabajos de reparación. Horas después, Roscosmos suspendió temporalmente las labores de reparación para analizar nuevas mediciones y datos obtenidos durante la intervención.

La tripulación retoma la actividad

Tras esa pausa, la NASA autorizó a los astronautas a abandonar el refugio y regresar a sus actividades habituales en la Estación Espacial Internacional. La agencia estadounidense confirmó que los procedimientos de seguridad concluyeron sin incidentes y que las operaciones previstas a bordo de la estación se reanudaron con normalidad.

La NASA ha reiterado que mantiene una coordinación constante con Roscosmos y con el resto de socios internacionales de la EEI para encontrar una solución definitiva al problema. Según Stevens, ambas agencias continúan colaborando para identificar el origen de las fugas y desarrollar medidas que permitan garantizar la seguridad de la estación a largo plazo.