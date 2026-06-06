Así cambia físicamente tu cerebro para que puedas realizar varias tareas al mismo tiempo

Una nueva investigación realizada por científicos de la Universidad de Georgetown (Estados Unidos) ha revelado cómo el sistema nervioso central se adapta para automatizar aquellas tareas que han sido aprendidas tras una larga repetición. Los hallazgos, publicados en la revista científica Journal of Cognitive Neuroscience, desafían una de las concepciones más arraigadas en la ciencia sobre cómo los seres humanos dominan destrezas complejas, sugiriendo que la verdadera ejecución simultánea de acciones es completamente factible.

Además de animar a las personas ocupadas al demostrar que es físicamente viable hacer dos cosas a la vez con gran precisión, el trabajo académico tiene importantes implicaciones para el desarrollo de la inteligencia artificial. Este avance permitiría a los sistemas tecnológicos aprovechar la asimilación previa de conceptos de una manera muy similar a como lo hace la biología de los individuos.

"Hemos dado un paso más en nuestra comprensión de cómo aprende nuestra mente", ha destacado el autor principal de este análisis, Maximilian Riesenhuber, doctor en neurociencia y profesor de la Facultad de Medicina en la institución estadounidense. "Lo alentador es que realmente se puede llegar a realizar varias tareas a la vez. De hecho, existe una manera de remodelar la arquitectura neuronal y utilizar otras áreas del cerebro menos habituales", ha señalado el investigador.

El ensayo se fundamenta en décadas de análisis científico sobre los mecanismos de adquisición de conocimientos. Los expertos querían comprender cómo el individuo pasa de asimilar una actividad novedosa a ejecutarla de forma casi inconsciente después de adquirir una amplia experiencia. Un ejemplo cotidiano citado es el acto de conducir: al principio requiere concentración total, pero tras años de práctica, la inmensa mayoría de los conductores pueden mantener una conversación o resolver un problema sin perder el dominio del vehículo.

Para llevar a cabo este minucioso examen, el equipo entrenó a un grupo de voluntarios para clasificar imágenes de automóviles modificadas digitalmente, aprendiendo a detectar diferencias muy sutiles. Durante un periodo de entre cinco y diez semanas, los participantes completaron más de 30.000 ensayos mediante un programa que funcionaba como un juego en sus teléfonos móviles. Simultáneamente, los responsables realizaron escáneres médicos empleando técnicas de resonancia magnética funcional y electroencefalografía.

Los resultados mostraron que, en las etapas iniciales de adaptación, el esfuerzo activaba directamente la corteza prefrontal, un área fundamental responsable de la función ejecutiva que habitualmente solo puede procesar una orden a la vez. Sin embargo, tras semanas de práctica intensiva, el proceso de categorización se trasladó a la corteza temporal, zona vinculada a la memoria de largo plazo y al reconocimiento de objetos estructuralmente complejos.

"La gran fortaleza de este estudio radica principalmente en su carácter longitudinal: medimos antes y después del entrenamiento, lo que nos permite observar de cerca que la práctica intensiva creó esencialmente un área selectiva nueva en el lóbulo temporal que no existía previamente en los sujetos", ha afirmado Patrick Cox, doctor en psicología y coautor del artículo.

Al trasladarse la información directamente a la corteza temporal, los circuitos neuronales lograron eludir el habitual cuello de botella que supone la región frontal. De esta forma, la corteza prefrontal queda libre para procesar cualquier otra actividad, incrementando la capacidad operativa real del individuo. Cuanto más se descargaba la tarea automatizada de la zona ejecutiva, mucho mejor podían las personas realizar otra función paralela.