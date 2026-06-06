El sapo concho de Bad Bunny y otros cinco anfibios españoles a los que deberíamos tirar más fotos

Decenas de miles de fans llenan los estadios españoles para ver a Bad Bunny y su gira Debí tirar más fotos. Y mientras la famosa Casita acapara titulares, hay otro protagonista que siempre acompaña al artista en sus conciertos, aunque de forma mucho más discreta. Se trata del sapo concho (Peltophryne lemur), un anfibio que el cantante puertorriqueño ha convertido en un símbolo visual de su último proyecto y, casi casi, en un embajador de Puerto Rico.

Sapo crestado puertorriqueño (Lemur peltophryne).

El sapo concho, conocido internacionalmente como sapo crestado de Puerto Rico, es la única especie de sapo autóctona de la isla y una de las más amenazadas del Caribe. El animal habita principalmente en zonas de bosque seco y aprovecha pequeñas charcas temporales durante las estaciones lluviosas para reproducirse.

Otra de sus curiosidades es que pasa oculto gran parte de su vida. A diferencia de muchas ranas tropicales, que son fáciles de escuchar durante la noche, el sapo concho suele permanecer escondido y sólo emerge masivamente cuando llegan las lluvias adecuadas para reproducirse.

Durante décadas se creyó que esta especie había desaparecido. Los científicos no volvieron a encontrar ejemplares hasta los años setenta, después de más de cuarenta años sin registros confirmados. Aquel redescubrimiento convirtió al sapo concho en uno de los grandes símbolos de la identidad puertorriqueña. Y, por eso precisamente, Bad Bunny lo ha elegido como uno de los protagonistas de su proyecto artístico.

Los anfibios españoles con más ‘tumbao’

España no cuenta con una especie tan simbólica como el sapo concho, aunque sí tenemos varios anfibios que, por su rareza, su singularidad o su capacidad para sobrevivir, merecen que alguien les empiece a "tirar más fotos".

1. El sapo común (Bufo spinosus)

Sapo común (Bufo bufo spinosus).

No tiene el carisma tropical del sapo concho ni protagoniza campañas de conservación internacionales. Pero el sapo común es, probablemente, el anfibio que mejor conoce España. Lleva generaciones apareciendo en nuestros pueblos, escondido bajo una piedra, cruzando una carretera al anochecer o refugiado en una huerta después de la lluvia. Discreto y resistente, forma parte del paisaje español mucho más de lo que solemos recordar. Quizá no tenga un disco dedicado, pero pocos anfibios pueden presumir de una relación tan larga con un país.

2. El sapo partero ibérico (Alytes cisternasii)

Sapo partero ibérico (Alytes cisternasii).

Mientras la mayoría de anfibios depositan los huevos y se desentienden de ellos, el macho del sapo partero los transporta enrollados en las patas traseras durante semanas hasta que llega el momento de liberarlos en el agua. Es una de las historias más singulares de la fauna europea. Habita principalmente en el suroeste de la Península Ibérica y suele aparecer en dehesas, encinares, matorrales, olivares e incluso cultivos tradicionales, siempre cerca del agua.

3. El gallipato (Pleurodeles waltl)

Gallipato o tritón ibérico (Pleurodeles waltl).

España tiene un anfibio como Lobezno. El gallipato o tritón ibérico es capaz de sacar las costillas a través de la piel para defenderse de los depredadores. Y no, no es una leyenda rural. El animal lleva millones de años perfeccionando uno de los mecanismos defensivos más extraños del reino animal y es una especie muy estudiada por los científicos e incluso ha participado en experimentos espaciales por su extraordinaria capacidad de regeneración. Es grande, robusto, puede superar los 30 centímetros y es especialmente común en regiones mediterráneas y del interior.

4. La rana de San Antonio (Hyla molleri)

Rana de San Antonio (Hyla molleri).

Es probablemente la rana más fotogénica de España. Pequeña, de un verde intenso y con discos adhesivos en los dedos que le permiten trepar por ramas, juncos y arbustos como si fuera una escaladora profesional. Sus cantos pueden escucharse a cientos de metros durante la época de reproducción y muchas veces es más fácil oírla que verla.

5. El sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi)

Sapillo pintojo (Discoglossus galganoi).

Tiene manchas, dibujos y colores que parecen pintados a mano por un grafitero. Es un anfibio discreto, pero cuando lo ves de cerca entiendes por qué muchos herpetólogos lo consideran uno de los más bonitos de la Península. Además, conserva un físico muy primitivo que ayuda a entender la evolución de las ranas modernas.