Peces, lagartos, cangrejos y otros animales fascinantes que no necesitan el sexo para sobrevivir

Existe un pequeño pez de agua dulce que vive entre México y Texas. Se llama molly amazónico, toda la especie está compuesta por hembras y lleva unos 100.000 años sin sexo. Esta rareza biológica ha desafiado las teorías científicas de la evolución y a día de hoy sigue sorprendiendo a los científicos porque su mera existencia es algo excepcional.

Durante décadas, los biólogos han considerado que el sexo es uno de los grandes inventos de la evolución. Mezclar genes permite eliminar mutaciones dañinas, generar diversidad genética y adaptarse a los cambios del entorno. En teoría, las especies que renuncian al sexo deberían acumular errores generación tras generación hasta desaparecer.

Sin embargo, algunas como el molly amazónico (Poecilia formosa) parecen empeñadas en llevar la contraria. Para reproducirse necesitan la presencia de machos de especies cercanas, pero únicamente para estimular la puesta de huevos. El esperma no aporta ADN a las crías, que son, en esencia, copias genéticas de la madre.

Ejemplar de molly amazónico (Poecilia formosa)

Sin duda el caso es un auténtico quebradero de cabeza para los genetistas, porque todas las teorías apuntan a que los clones acumulan mutaciones genéticas perjudiciales que acaban extinguiendo a la especie. Sin embargo, 100.000 años después, el molly amazónico sigue ahí.

La explicación comenzó a aclararse este mismo año. Un estudio publicado en la revista Nature ha descubierto que este pez utiliza un mecanismo genético conocido como conversión génica. Dicho de forma sencilla, es capaz de copiar fragmentos sanos de ADN y utilizarlos para reparar regiones dañadas de su propio genoma. Es una especie de autocorrector que elimina errores antes de que se acumulen y evita buena parte del deterioro genético.

Cangrejo mármol: una máquina de clonar

El caso del cangrejo mármol resulta todavía más sorprendente. A diferencia del pez mexicano, que lleva miles de generaciones existiendo, el cangrejo mármol es prácticamente una especie recién nacida.

Los investigadores creen que surgió hace apenas unas décadas a partir de una mutación ocurrida en cautividad, probablemente en un acuario alemán durante los años noventa. Todos los ejemplares conocidos descienden de una única hembra. Todos son hembras. Y todos son prácticamente clones genéticos.

Cangrejo mármol (Procambarus virginalis).

Su nombre científico es Procambarus virginalis, aunque popularmente se le conoce como cangrejo mármol por el dibujo jaspeado de su caparazón. No necesita pareja. No necesita machos. Cada individuo puede producir centenares de huevos que darán lugar a nuevos clones capaces, a su vez, de repetir el proceso. Estamos ante una máquina de fabricar copias de sí misma.

Y precisamente por eso se ha convertido en una de las especies invasoras más preocupantes para numerosos ecosistemas. Un único ejemplar liberado accidentalmente puede fundar una población completa. Hoy existen colonias establecidas en varios continentes, incluida la gigantesca población de Madagascar, formada por millones de individuos.

Las lagartijas sin machos

Los vertebrados capaces de reproducirse sin sexo son extraordinariamente escasos. Por eso resultan tan llamativas algunas especies de lagartijas del género Aspidoscelis, conocidas como lagartijas cola de látigo.

Lagartija cola de látigo (Aspidoscelis exsanguis).

En varias de estas especies no existen machos. Toda la población está compuesta por hembras que producen descendencia mediante partenogénesis. Cada generación nace sin necesidad de fecundación. Los individuos son tan parecidos genéticamente que durante mucho tiempo los investigadores se preguntaron cómo conseguían mantener poblaciones viables.

Aunque estos reptiles no han alcanzado la longevidad evolutiva del molly amazónico, constituyen otro ejemplo de que la reproducción asexual puede funcionar durante periodos mucho más largos de lo que se pensaba.

El sexo es mejor

La inmensa mayoría de las especies multicelulares siguen dependiendo del sexo. Los ejemplos que parecen desafiar la norma son contados, raros y suelen requerir soluciones biológicas extraordinariamente sofisticadas para evitar los problemas genéticos asociados a la clonación. Eso no quita que estemos ante una fascinante rebelión contra las reglas generales de la evolución.

En cualquier caso, más del 99% de las especies animales recurren a la reproducción sexual. Y lo hacen por una razón sencilla: mezclar genes suele ser una estrategia mucho más eficaz para sobrevivir a largo plazo.