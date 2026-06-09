El impacto de las pantallas en la salud depende del contexto y no sólo de su duración

No todo el tiempo que se pasa frente a las pantallas es perjudicial para el individuo. Así lo defiende Nelson Roque, profesor adjunto de desarrollo humano y estudios familiares en la Universidad de Penn State en EEUU, junto a la investigadora Rinanda Shaleha. En un artículo publicado en la revista Developmental Psychology, ambos expertos explican cómo los diferentes contextos influyen a la hora de determinar si este hábito tecnológico resulta saludable o nocivo para nuestra mente.

Tradicionalmente, el uso indiscriminado de teléfonos inteligentes se ha relacionado con una serie de afecciones modernas, entre las que destacan la soledad, el sedentarismo, la falta de sueño y diversos problemas físicos. Sin embargo, este nuevo trabajo académico trata de arrojar luz para comprender en qué circunstancias la tecnología puede contribuir verdaderamente al bienestar de los ciudadanos y cuándo supone un peligro inminente.

Según explica Shaleha, el concepto general abarca realidades muy distintas: "Técnicamente, el tiempo frente a la pantalla incluye desde trabajar en un ordenador portátil hasta navegar compulsivamente por TikTok en la cama a las tres de la mañana". La experta subraya que la sociedad necesita dejar de considerar esta actividad como algo único y homogéneo. Para comprender su impacto, los investigadores proponen analizar cinco contextos fundamentales: la duración, la hora del día, el propósito de uso, la interactividad y la estructura del contenido.

Los cinco contextos

Respecto al primero de estos puntos, los autores recuerdan que no existe una métrica exacta y universal. Un solo minuto frente a un dispositivo puede resultar provechoso si sirve para resolver un problema importante, pero también puede arruinar la jornada si el usuario consume una información que altere de forma drástica su estado de ánimo. Por ello, aconsejan comparar las propias métricas con las semanas anteriores del mismo individuo, en lugar de tratar de establecer paralelismos con los datos de otras personas.

Otro factor crucial en este análisis es el coste de oportunidad. Si la tecnología se emplea de forma completamente pasiva, el usuario está sacrificando actividades vitales de su día a día, como el tiempo en familia, el deporte o el descanso nocturno. A esto se suman las diferencias inherentes a cada individuo, ya que las personas con mayor tendencia a la ansiedad o a la depresión pueden utilizar la comunicación digital como una vía indispensable para mantenerse conectadas socialmente, lo cual resultaría beneficioso.

En cuanto al tipo de formato que inunda internet en la actualidad, los expertos alertan severamente sobre los peligros del contenido fragmentado. Consumir piezas audiovisuales muy cortas y desconectadas entre sí obliga al cerebro humano a procesar y desechar información de forma incesante, sin contar con una narrativa coherente. Cada vídeo visualizado activa el sistema de recompensa de nuestro organismo, lo que nos lleva a perder la noción temporal. Esto genera un inmenso esfuerzo mental, altera la memoria de trabajo y acaba disminuyendo el bienestar general.