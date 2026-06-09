Graban por primera vez a un gran tiburón blanco adulto en el Mediterráneo

Un equipo que había salido al Mediterráneo para retirar redes fantasma ha terminado grabando algo que prácticamente nadie había conseguido antes: un gran tiburón blanco adulto. La escena fue capturada entre Sicilia y Túnez durante una expedición de la Fundación Healthy Seas.

Según explica el propio equipo en sus redes sociales, se encontraban trabajando en la retirada de aparejos de pesca abandonados que atrapan la fauna marina, entre ellas tortugas bobas en peligro de extinción. Pero en mitad de esa operación, los investigadores documentan "la primera grabación submarina jamás capturada de un gran tiburón blanco adulto en el mar Mediterráneo, en su hábitat natural".

La expedición, que se habría realizado este pasado mes de mayo, también incluyó monitoreo de biodiversidad, toma de muestras de ADN ambiental y colaboración con investigadores especializados en tiburones que estudian especies amenazadas en la región.

"El avistamiento fue extraordinario", señalan, aunque también añaden que evidencia que "aún existen hábitats marinos saludables en estas aguas y merecen protección". En las próximas semanas compartirán nuevas imágenes, vídeos y más detalles de la expedición, han avanzado desde Healthy Seas.

La presencia del tiburón blanco en el Mediterráneo ha estado siempre en duda. Sin embargo, investigadores del Instituto Español de Oceanografía, en colaboración con la Universidad de Cádiz, sí han confirmado la presencia de esta especie en aguas españolas.