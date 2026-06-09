UAX y NTT DATA se alían para formar a universitarios en IA agéntica e impulsar su empleabilidad

La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) y NTT DATA han celebrado la jornada 'Construyendo el futuro de la IA agéntica: talento, universidad y empresa', un encuentro que ha servido para presentar a la primera promoción del programa de formación en IA agéntica, creado y desarrollado conjuntamente por ambas entidades.

La iniciativa, dirigida a estudiantes de titulaciones del área de tecnología de la Facultad de Business & Tech de UAX, nace con el objetivo de capacitar a jóvenes perfiles tecnológicos en una de las áreas con mayor proyección como es la aplicación de esta tecnología a los ciclos de desarrollo de software, uno de los ámbitos donde su impacto puede ser especialmente relevante para mejorar la eficiencia, la calidad y la capacidad de innovación de las organizaciones.

Cocreación universidad-empresa

Con esta colaboración, UAX y NTT DATA indican que refuerzan un modelo de cocreación universidad-empresa orientado a anticipar las necesidades de talento del mercado y a preparar a los estudiantes para un entorno profesional marcado por la evolución de la IA, la automatización de procesos y la transformación de los modelos de trabajo.

La primera edición del programa ha contado con una veintena de estudiantes de los grados tecnológicos de UAX, como Computación e Inteligencia Artificial, Ingeniería Matemática, Física e Ingeniería Informática, e incluso con la participación de un estudiante del Máster Online en Inteligencia Artificial. La experiencia ha sido muy positiva para todas las partes, por lo que está previsto que tenga continuidad durante los próximos cursos.

"En UAX trabajamos para que nuestros estudiantes no solo aprendan tecnología, sino que sepan aplicarla con propósito en contextos reales. Esta alianza con NTT DATA nos permite dar un paso más en nuestro modelo de universidad conectada con la empresa, acercando a los estudiantes a proyectos de alto impacto y a las competencias que ya están transformando el mercado laboral", ha señalado Luis Couceiro, director de la Facultad de Business & Tech de UAX.

Por su parte, Zobeida Duben, responsable de talento, cultura y diversidad de NTT DATA, ha manifestado que "la IA agéntica está redefiniendo las capacidades que necesitarán los profesionales del futuro. A través de esta colaboración, acercamos a los estudiantes a entornos reales de innovación y reforzamos la conexión entre universidad y empresa para formar el talento que liderará la transformación digital de los próximos años".

A través de esta formación, los estudiantes de UAX trabajan competencias técnicas avanzadas, pero también habilidades cada vez más determinantes en el nuevo entorno profesional, como el pensamiento crítico, la capacidad de adaptación, la resolución de problemas complejos, el trabajo colaborativo y la comprensión ética del uso de la tecnología.

El objetivo es que los alumnos puedan desenvolverse en escenarios reales de innovación y comprendan cómo la IA puede integrarse en los procesos empresariales para generar valor. Este enfoque conecta directamente con el modelo educativo de UAX, basado en el aprendizaje práctico, la innovación y la colaboración con empresas líderes. Además, los estudiantes participantes tienen la posibilidad de realizar sus prácticas y, posteriormente, incorporarse a la plantilla de la compañía tecnológica.

Innovación y empleabilidad

El programa de formación en IA agéntica forma parte del convenio marco de colaboración firmado por el Grupo Educativo UAX y NTT DATA, que establece una hoja de ruta común para desarrollar proyectos conjuntos en ámbitos como la formación, la investigación, la innovación, la difusión del conocimiento, la captación de talento y la empleabilidad.

Este acuerdo contempla, entre otras líneas de trabajo, el impulso de prácticas profesionales en disciplinas de interés mutuo, la participación de profesionales de NTT DATA en actividades docentes, masterclasses y eventos orientados a la empleabilidad, la colaboración en el desarrollo de nuevas titulaciones o especializaciones adaptadas a las necesidades del mercado, así como la participación conjunta en reuniones, seminarios educativos, técnicos y científicos.

Además, el convenio abre la puerta a la colaboración en proyectos de investigación aplicada, la participación de NTT DATA en iniciativas vinculadas al modelo UAXmakers, la definición conjunta de retos reales para estudiantes y la conexión entre el ecosistema académico y profesional. De esta forma, ambas entidades apuestan por un modelo de colaboración a largo plazo, orientado a generar impacto real en la formación de los estudiantes y en la respuesta a las demandas de talento de las empresas.