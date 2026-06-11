Ni la alondra ni el cormorán: este es el animal más representativo de nuestros campos en 2026

La ONG SEO/BirdLife ha oficializado la elección del jilguero europeo como el Ave del Año 2026 tras un proceso de votación popular en el que la especie se impuso a la alondra común y al cormorán moñudo.

La presión del modelo agropecuario

La intensificación agrícola representa uno de los principales factores de presión para las poblaciones del jilguero europeo en territorio español. La degradación de hábitats tradicionales como olivares, dehesas, pastizales con arbolado y márgenes agrícolas limita la disponibilidad de alimento y los espacios de nidificación de la especie. El uso excesivo de plaguicidas y herbicidas en los cultivos convencionales provoca pérdidas significativas de ejemplares cada temporada, al mermar de forma drástica las plantas herbáceas de cuyas semillas se nutre esta ave de apenas 12 centímetros de longitud.

El impacto del comercio ilegal

El canto característico y la vistosidad de su careta roja han convertido históricamente a este fringílido en el objetivo principal de redes de captura ilegal. La extracción de ejemplares de su medio natural para el comercio y la tenencia en cautividad sigue constituyendo una amenaza directa para su conservación. Las organizaciones ambientales alertan sobre el uso indebido de argumentos supuestamente científicos para tratar de justificar la captura de aves canoras en España, una práctica prohibida por la normativa vigente que persigue erradicar los delitos contra la fauna.

Censos y distribución territorial

Los datos recogidos en el III Atlas de las aves en época de reproducción en España, elaborado por los investigadores Iván Alambiaga y Juan S. Monrós, estiman la población española entre los 14 y los 15,5 millones de ejemplares. Esta cifra actualiza los registros de los censos anteriores del programa Sacre y sitúa el grueso de la población en tres comunidades autónomas: Andalucía con 2.495.311 aves, Castilla y León con 2.915.979 y Castilla-La Mancha con 2.242.022. A nivel general, la tendencia se mantiene estable, aunque los técnicos advierten de un declive moderado en el área mediterránea norte y la región eurosiberiana, así como una reducción de poblaciones en el archipiélago canario, donde ha desaparecido como reproductor en tres islas.