Pantallas y lesiones en la cabeza: un uso moderado acelera un 35% la recuperación

Un reciente estudio llevado a cabo con ochenta menores que sufrieron una lesión en la cabeza, publicado por la Universidad Estatal de Ohio (Estados Unidos), ha arrojado luz sobre los hábitos más adecuados tras este tipo de accidentes. La investigación revela que un tiempo moderado frente a los dispositivos electrónicos durante los tres primeros días posteriores al impacto se asocia con una mejoría clínica evidente: un promedio de 141 minutos de uso diario acelera la desaparición de las molestias en un 35%. El trabajo completo se encuentra recogido en la edición digital de la revista especializada British Journal of Sports Medicine.

Los resultados del análisis sugieren que el tiempo de convalecencia se alarga si el paciente se expone por encima o por debajo de ese margen de tiempo. Esto lleva a los expertos a concluir que, en lugar de evitarlo por completo, mantener un nivel de uso equilibrado de los dispositivos podría ser beneficioso. Por el contrario, el uso prolongado o intenso de teléfonos inteligentes, ordenadores, tabletas, televisión o videojuegos puede provocar fatiga visual, sobrecarga cognitiva y trastornos del sueño, factores que podrían empeorar notablemente el estado general del paciente.

Hasta el momento, las escasas investigaciones publicadas sugerían que prescindir totalmente de estas herramientas durante las primeras 48 horas podría acortar el periodo de recuperación en varios días. Sin embargo, dichos trabajos previos se basaban en autoinformes y no solían diferenciar los distintos tipos de pantalla. Para proporcionar una información más precisa, los investigadores analizaron a jóvenes de entre 11 y 17 años reclutados dentro de las 72 horas posteriores a su lesión. Durante la primera semana, se monitorizó su actividad cognitiva mediante una cámara portátil que capturaba automáticamente imágenes de alta resolución cada 30 segundos.

Un máximo de 45 días

Los jóvenes fueron monitorizados hasta que se recuperaron o durante un máximo de 45 días. La evaluación se determinó mediante encuestas diarias basadas en la Escala de Síntomas Posconmoción Cerebral y fue confirmada por un médico o un entrenador certificado. Para este estudio, los expertos se centraron en cuatro tipos de actividades: el uso de teléfonos móviles, la televisión, los ordenadores o tabletas y, finalmente, los videojuegos.

El tiempo promedio de exposición aumentó a la par que la gravedad de las dolencias. Durante la primera semana, el promedio general fue de 358,4 minutos diarios. Tras ajustar los datos para tener en cuenta diversos factores influyentes, se descubrió que una exposición de 141 minutos al día durante las tres primeras jornadas se asociaba con una resolución de los síntomas un 35% más rápida que si se mantenía un promedio de 260 minutos.

Los análisis exploratorios adicionales indicaron que las molestias desaparecían con mayor celeridad entre quienes pasaban entre dos y cuatro horas al día frente a los dispositivos que entre aquellos que los usaban menos de dos horas o más de cuatro. En concreto, la mejora fue el doble de rápida entre los adolescentes del grupo intermedio. Del mismo modo, las molestias se resolvieron tres veces antes entre quienes veían la televisión entre 60 y 120 minutos en comparación con los que superaban las dos horas.