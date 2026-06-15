El cofundador de Anthropic cree que la IA se fabricará a sí misma en 2029

Hasta ahora, los humanos han creado la IA. Pero ¿qué ocurre si la inteligencia artificial empieza a crearse a sí misma? Esa es una de las preguntas más inquietantes del ámbito tecnológico. En tal escenario, la IA es capaz de acelerar su propio desarrollo como un sistema que puede intervenir en la investigación, la programación, las pruebas, el entrenamiento y la optimización de nuevas inteligencias artificiales.

Jack Clark, cofundador de Anthropic, ha planteado que antes de 2029 podríamos ver sistemas capaces de participar de manera decisiva en la creación de sus propios sucesores. La idea parece salida de una novela de ciencia ficción, pero pertenece ya al debate tecnológico real. La IA podría dejar de ser una herramienta creada por humanos para convertirse en un ente independiente que mejora su propio código.

Estamos aproximándonos peligrosamente a sistemas capaces de automatizar partes cada vez más complejas del proceso que permite construir otros sistemas. Ese umbral, el momento en que una IA decide crear otra mejor que ella, sin intervención humana que le guíe ni lo sugiera, se denomina singularidad, cuestión a la que dedico un capítulo completo en mi libro "Una mente infinita". Este momento es importante porque señala el punto en el que la IA dejará de trabajar para las personas y se centrará en trabajar para sí misma. Dejará de ser una herramienta productiva para convertirse en una entidad independiente, conviviendo con el resto del ecosistema social y natural.

La automejora recursiva, es decir, una IA mejora otra IA; esa nueva IA mejora a la siguiente y así hasta el infinito —contando con que los plazos en el mundo de la IA se acortan de meses o años a horas o minutos— provocará el colapso social. No cabe duda. Una tecnología que avance más rápido de lo que las instituciones, las leyes y la sociedad pueden comprender terminará con nuestra propia autodestrucción o, al menos, con revueltas sociales, guerras, crisis económicas y todo eso a lo que cada día estamos más acostumbrados. Y, quién sabe —en esto hay divergencias entre la comunidad científica; también lo cuento en mi libro—, quizás esas futuras inteligencias artificiales concluyan que tanto desorden y destrucción no son buenos para nadie y nos releguen a zonas remotas o, directamente, nos exterminen, como llevamos haciendo ya nosotros con muchas especies desde el pasado.

Aquí entra la dimensión ética. Si la IA puede acelerar su propio desarrollo, las decisiones sobre seguridad, alineación y control se vuelven mucho más urgentes. La alineación consiste, en términos sencillos, en intentar que los sistemas de IA sigan objetivos compatibles con los intereses humanos. Pero esa tarea se complica si los propios sistemas participan en la creación de versiones posteriores más potentes.

Si reflexionamos, la energía nuclear, internet o la manipulación genética abrieron posibilidades extraordinarias, pero también riesgos inconcebibles a priori. La IA postsingularidad, capaz de mejorarse a sí misma, podría pertenecer a esa misma familia de saltos históricos, pero a una escala nunca antes experimentada.