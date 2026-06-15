El mapa inédito de la red de hongos subterráneos: 110 cuatrillones de kilómetros

Debajo de la superficie terrestre, en los primeros centímetros del suelo, un equipo internacional de científicos ha logrado cartografiar por primera vez el alcance global de las redes de hongos micorrízicos arbusculares (AM), una infraestructura biológica hasta ahora desconocida en su magnitud.

El estudio, desarrollado bajo la organización SPUN (Society for the Protection of Underground Networks) y publicado en la revista Science, ha permitido reconstruir mediante inteligencia artificial y más de 16.000 muestras de suelo la dimensión de este entramado subterráneo presente en casi todo el planeta.

Un entramado de escala planetaria

Los resultados apuntan a cifras que redefinen la escala de la vida bajo tierra. Las redes de hifas —filamentos microscópicos de los hongos— alcanzarían una longitud total estimada de 110 cuatrillones de kilómetros, una distancia difícil de imaginar que equivaldría a viajes de ida y vuelta entre la Tierra y el Sol cientos de millones de veces.

En términos de biomasa, este sistema subterráneo contendría alrededor de 300 megatoneladas de carbono, un peso que supera varias veces la masa de toda la población humana combinada. En una sola cucharadita de suelo, los investigadores estiman que pueden encontrarse hasta 10 metros de estas redes fúngicas.

Una red que alimenta y sostiene ecosistemas

Lejos de ser estructuras aisladas, estos hongos mantienen una relación simbiótica con cerca del 70% de las plantas del planeta, incluidos cultivos bá básicos como el trigo, el maíz o el arroz.

A través de este intercambio, las plantas aportan carbono procedente de la fotosíntesis, mientras que los hongos suministran agua y nutrientes esenciales como el fósforo, del que pueden cubrir hasta el 80% de las necesidades de las raíces.

El estudio estima además que estas redes subterráneas contribuyen a la captura de aproximadamente 4.000 millones de toneladas de CO₂ equivalente al año, en torno al 11% de las emisiones globales anuales de origen humano.

Praderas, el principal reservorio oculto

El mapa revela que las mayores concentraciones de estas redes no se encuentran en los bosques tropicales, sino en praderas, estepas y humedales, que concentran cerca del 40% de la biomasa fúngica global.

Sin embargo, los investigadores alertan del impacto de la actividad humana. Las zonas agrícolas presentan una reducción media del 47,3% en la densidad de estas redes, debido a prácticas como el arado intensivo o el uso de fertilizantes químicos, que alteran la simbiosis natural entre plantas y hongos.

Además, el 95% de los puntos críticos de biodiversidad de estos sistemas no se encuentran actualmente dentro de áreas protegidas.

Un sistema clave para el clima del planeta

Los autores del estudio plantean que estas redes constituyen un componente esencial en la regulación climática terrestre, al actuar como un gigantesco sistema de intercambio de carbono entre la atmósfera y el suelo.

El trabajo será presentado en la próxima cumbre de la ONU sobre desertificación, donde los investigadores buscarán impulsar su inclusión en las políticas internacionales de conservación del suelo.