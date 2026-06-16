El IPCC jubila sus escenarios más apocalípticos tras 15 años de titulares alarmistas

Durante más de una década, buena parte de las noticias más alarmistas sobre el cambio climático compartían un mismo ingrediente. Da igual que se hablara de ciudades sumergidas bajo el mar, temperaturas disparadas o catástrofes planetarias a finales de siglo. Detrás de muchos de esos titulares aparecía siempre el mismo protagonista: un escenario climático conocido como RCP8.5.

Ahora, el propio sistema científico encargado de desarrollar los escenarios utilizados por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) acaba de reconocer que aquellas hipótesis extremas ya no son plausibles. Dicho de otra forma: los escenarios que durante años alimentaron miles de estudios, informes y titulares han sido oficialmente enviados a la jubilación.

No todos los días ocurre algo así

Porque una cosa es que un grupo de científicos críticos cuestione determinados modelos. Y otra muy distinta es que sean los propios responsables del sistema quienes admitan que los escenarios más utilizados para representar el peor futuro climático posible describían mundos difícilmente compatibles con la realidad.

El escenario que dominó el debate climático

Para entender la importancia de este cambio hay que retroceder varios años. Los escenarios climáticos no son predicciones. Son hipótesis sobre cómo podrían evolucionar factores como la población, el consumo energético, el uso de combustibles fósiles o el desarrollo tecnológico. A partir de esas hipótesis, los modelos calculan posibles trayectorias climáticas futuras.

El problema es que algunas de esas hipótesis acabaron adquiriendo vida propia

RCP8.5 se convirtió durante años en la referencia habitual para estudiar los impactos más severos del cambio climático. Bajo sus supuestos, el mundo seguiría aumentando masivamente el uso del carbón durante todo el siglo XXI y las emisiones continuarían creciendo hasta alcanzar niveles extraordinariamente elevados. El resultado era un calentamiento proyectado cercano a los 4 ºC para finales de siglo.

El escenario resultaba perfecto para generar gráficos impactantes, mapas de colores intensos y titulares capaces de captar la atención del público. Quizá por eso se volvió tan popular.

Según Roger Pielke Jr., profesor de la Universidad de Colorado y uno de los investigadores más conocidos en el análisis de escenarios climáticos, entre 2018 y 2021 se publicaron alrededor de 17.000 estudios científicos utilizando RCP8.5. No era precisamente una hipótesis marginal.

La realidad llamó a la puerta El cambio llega con la publicación del nuevo marco de escenarios del proyecto CMIP7, la iniciativa internacional que sirve de base para los modelos climáticos empleados por el IPCC.

Según el IPCC, los antiguos escenarios de emisiones más elevadas se han vuelto "inverosímiles" debido a las tendencias observadas en los costes energéticos, la evolución tecnológica, las políticas climáticas y las emisiones reales registradas durante los últimos años.

Es decir, que describen futuros difíciles de imaginar incluso para quienes diseñan los propios modelos. Menos emisiones, menos calentamiento

Las diferencias entre los viejos y los nuevos escenarios son notables

El antiguo SSP5-8.5, heredero de RCP8.5, proyectaba emisiones de dióxido de carbono procedentes de combustibles fósiles e industria cercanas a las 128 gigatoneladas anuales en el año 2100. El nuevo escenario alto del CMIP7 reduce esa cifra hasta aproximadamente 71 gigatoneladas.

La reducción acumulada ronda el 40 % respecto al escenario extremo utilizado hasta ahora. Como consecuencia, también disminuyen las temperaturas proyectadas.

Los cálculos realizados mediante el emulador climático FaIR muestran que el nuevo escenario alto produciría un calentamiento cercano a los 3 ºC para finales de siglo, frente a los 3,9 ºC asociados al SSP5-8.5. La Tierra no ha cambiado de opinión. Lo que han cambiado son las hipótesis utilizadas para imaginar su futuro.

El curioso papel de la demografía

Entre las razones que explican el abandono de los escenarios extremos aparece un elemento poco conocido por el gran público: la demografía.

Uno de los escenarios utilizados durante años, el SSP3-7.0, asumía una población mundial cercana a los 13.000 millones de habitantes en 2100 junto con una expansión masiva del consumo de carbón.

Las actualizaciones demográficas más recientes incluso elevan algunas de esas estimaciones hasta los 14.500 millones de personas para finales de siglo.

Según los cálculos de Pielke, una parte significativa del calentamiento proyectado en determinados escenarios podría depender más de estas hipótesis demográficas que de cambios observados en las emisiones. Sus análisis sugieren que aproximadamente 0,6 ºC del calentamiento atribuido al escenario alto estaría relacionado exclusivamente con los supuestos de crecimiento poblacional.

Después de años explicando que el futuro climático dependía principalmente del carbono, algunos escenarios terminan dependiendo en gran medida de cuántos habitantes imaginemos que tendrá el planeta dentro de 75 años.

Mucho más que un debate académico

La cuestión no afecta únicamente a los científicos. Durante años, escenarios como RCP8.5 o SSP5-8.5 han servido de referencia para evaluaciones nacionales de impacto climático en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá, Australia o Japón.

También han sido incorporados a pruebas de estrés financiero utilizadas por más de 140 bancos centrales a través de la Red para la Ecologización del Sistema Financiero.

El Banco Mundial, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra o la Reserva Federal estadounidense han empleado escenarios derivados de RCP8.5 para analizar riesgos climáticos y financieros.

Es decir, estos escenarios no se quedaron en debates académicos. Han influido en regulaciones, inversiones, planes energéticos, estrategias empresariales y evaluaciones económicas de enorme alcance.

Cuando un escenario deja de considerarse plausible, la pregunta deja de ser exclusivamente científica. También pasa a ser política, económica y regulatoria.

Cuando la ciencia se corrige

Lo llamativo es que esta corrección llega después de que miles de estudios, titulares periodísticos y decisiones políticas se construyeran sobre escenarios que hoy los propios responsables del sistema consideran "inverosímiles".

La cuestión ya no es si el cambio climático existe o no. La cuestión es por qué durante años se presentaron como probables escenarios que ahora se describen como poco creíbles.

Porque cuando los propios responsables del sistema admiten que parte de los escenarios que guiaron el debate climático durante años describían futuros poco plausibles, resulta inevitable preguntarse cuántas certezas construidas sobre ellos merecen ser revisadas.