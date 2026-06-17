Hallan una cepa desconocida de peste en restos prehistóricos de Siberia

Los primeros grandes brotes de peste documentados podrían ser mucho más antiguos de lo que se pensaba. Un estudio internacional publicado en la revista científica Nature ha encontrado evidencias de epidemias de peste en comunidades de cazadores-recolectores que vivieron hace unos 5.500 años en la región del lago Baikal, en Siberia Oriental. Los resultados cuestionan la idea de que esta enfermedad surgió únicamente con la expansión de la agricultura y el crecimiento de los primeros asentamientos humanos.

La investigación ha sido dirigida por Eske Willerslev, de las Universidades de Copenhague y Cambridge, y reúne a científicos de varias instituciones internacionales. El trabajo identifica una cepa hasta ahora desconocida de Yersinia pestis, la bacteria responsable de la peste, y la relaciona con episodios de elevada mortalidad en grupos humanos prehistóricos.

Los investigadores han analizado ADN antiguo extraído de restos humanos enterrados en cuatro cementerios situados en la región del lago Baikal. También han reconstruido genomas bacterianos conservados en dientes de marmota que habían sido depositados como ofrendas funerarias.

Elevada mortalidad

La datación por radiocarbono ha mostrado que muchos de los enterramientos se produjeron durante un intervalo de tiempo reducido. Además, los análisis genéticos han detectado ADN de Yersinia pestis en 18 de los 46 individuos estudiados, lo que representa aproximadamente el 39% de la muestra.

Las pruebas han permitido vincular por primera vez la elevada mortalidad registrada en estos cementerios con una epidemia de peste. Los niños y adolescentes aparecen entre los grupos más afectados por estos brotes prehistóricos, según los resultados obtenidos.

Hasta ahora, las cepas más antiguas de peste identificadas se habían encontrado en comunidades agrícolas neolíticas del norte de Europa. El nuevo trabajo sitúa la presencia de la enfermedad varios siglos antes y en una zona más próxima a Asia. Los científicos habían relacionado tradicionalmente el desarrollo de grandes epidemias con la aparición de la agricultura, ya que este modo de vida concentró a las poblaciones humanas y aumentó el contacto con animales domesticados.

Sin embargo, la nueva investigación muestra que la peste ya circulaba entre grupos pequeños y nómadas de cazadores-recolectores, antes de que se consolidaran esas formas de organización social.

El origen de la enfermedad

El estudio también aporta datos sobre la posible causa de la enfermedad. Los investigadores consideran que la peste pudo surgir en Asia Central o el noreste de Asia antes de expandirse posteriormente por Eurasia mediante reservorios de roedores silvestres. Las evidencias arqueológicas indican que estas comunidades cazaban marmotas, animales que todavía hoy pueden actuar como portadores naturales de la bacteria.

Los científicos plantean que los contagios pudieron producirse durante el desollado de los animales o mediante el consumo de carne cruda o insuficientemente cocinada. Una vez infectadas, las personas habrían desarrollado neumonía y transmitido la enfermedad por vía respiratoria al resto de miembros de la comunidad.