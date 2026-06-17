Las píldoras anticonceptivas aumentan el riesgo de atracones emocionales en algunas mujeres

Un nuevo estudio llevado a cabo por la Universidad Estatal de Michigan en Estados Unidos ha arrojado luz sobre un efecto secundario poco analizado de los tratamientos hormonales. La investigación, publicada en la prestigiosa revista JAMA Network Open, establece por primera vez a gran escala una relación directa entre el consumo de anticonceptivos orales y un aumento en los síntomas relacionados con los atracones de comida.

Para llegar a esta conclusión, el equipo de científicos realizó un seguimiento exhaustivo a 422 mujeres inscritas en el Registro de Gemelos de la institución académica. Todas las participantes utilizaban una terapia combinada que alternaba píldoras activas, compuestas por hormonas sintéticas como el estrógeno y la progestina, con dosis inactivas o placebos que carecían de carga hormonal.

Esta metodología, que incluyó la monitorización diaria durante 49 jornadas consecutivas, proporcionó a los expertos una oportunidad única. Al contrastar los periodos en los que las mujeres ingerían los compuestos sintéticos frente a los días de descanso, los datos revelaron un aumento significativo en la alimentación emocional durante la fase activa del tratamiento. Este patrón, caracterizado por el consumo excesivo de alimentos como respuesta a emociones negativas, se documentó tanto en la muestra general como en aquellas pacientes que ya presentaban un historial clínico previo de trastornos alimentarios.

Episodios de ingesta compulsiva

La literatura científica ya había sugerido en el pasado que las hormonas ováricas naturales desempeñaban un papel fundamental en la propensión a sufrir episodios de ingesta compulsiva. Sin embargo, este nuevo trabajo constata que las hormonas sintéticas presentes en las terapias de control de la natalidad pueden replicar o incluso potenciar este riesgo en un segmento específico de la población femenina.

La profesora Kelly Klump, autora principal del estudio y miembro del Departamento de Psicología de la Universidad Estatal de Michigan, ha querido matizar los resultados para evitar el alarmismo. "Estos hallazgos son importantes para resaltar el posible impacto negativo, pero es crucial señalar que no todas las mujeres desarrollaron atracones", explicó la investigadora. A su juicio, estos fármacos siguen siendo seguros para la gran mayoría, y es altamente probable que el problema se concentre en perfiles que ya presentan otros factores de vulnerabilidad previos. Por ello, subraya la necesidad de avanzar hacia una "medicina personalizada".

Afortunadamente, el ensayo también ha dejado una conclusión positiva de cara al tratamiento clínico. Los autores comprobaron que el mero hecho de registrar diariamente la dieta, una técnica conocida como autocontrol o automonitoreo, ayudó notablemente a reducir la frecuencia y la intensidad de la compulsión, incluso en los días de mayor carga farmacológica.

"Descubrimos que el autocontrol era una herramienta eficaz para mitigar el riesgo", añadió Klump. Al dotar a los profesionales de la salud de esta información, los investigadores confían en que se pueda ofrecer una atención médica más preventiva y adaptada a las necesidades reales de cada paciente.