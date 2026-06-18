El telescopio James Webb halla nubes de sal en la atmósfera del misterioso 'planeta rosa'

El universo sigue sorprendiendo a la comunidad científica. Un equipo de investigadores dirigido por la Universidad Northwestern ha utilizado el telescopio espacial James Webb para revelar los secretos de GJ504b, un cuerpo celeste descubierto en 2013 y popularmente conocido como el planeta rosa. Este objeto, que orbita alrededor de una estrella similar al Sol a una distancia de 57 años luz, cuenta con unos sorprendentes cielos salinos y una atmósfera repleta de compuestos químicos exóticos.

Los detalles de este fascinante hallazgo han sido publicados recientemente en la revista especializada Astronomical Journal. A pesar de la denominación popular que ha recibido durante la última década, los expertos no están completamente seguros de que se trate de un planeta convencional. Con una masa que supera en unas 25 veces a la de Júpiter, este cuerpo celeste se encuentra en la difusa frontera astronómica que separa a los planetas gigantes de las enanas marrones.

Por este motivo, la comunidad astronómica prefiere referirse a GJ504b como un compañero de masa planetaria. Esto significa que posee unas dimensiones asimilables a las de un planeta, pero con características únicas que dificultan su clasificación exacta. Hasta la fecha, los múltiples intentos de analizarlo desde la Tierra habían resultado infructuosos debido a la gran distancia y a las limitaciones tecnológicas de los observatorios terrestres.

Uno de los aspectos más llamativos del planeta rosa es su temperatura. Mientras que la inmensa mayoría de los exoplanetas que han podido ser fotografiados de forma directa registran un calor extremo, este objeto es inusualmente frío para su categoría. Apenas alcanza los 290 grados Celsius, una cifra que los investigadores comparan con la temperatura de un horno doméstico. Según estiman los científicos, esta característica se debe a su antigüedad, calculada entre 2.500 y 4.000 millones de años.

Las nuevas observaciones han sido posibles gracias a la tecnología infrarroja del telescopio James Webb, que ha conseguido captar la tenue luz del objeto. Mediante el uso de sofisticadas técnicas de procesamiento de datos, los científicos lograron eliminar el resplandor de la estrella anfitriona para analizar su espectro luminoso. Este procedimiento ha sacado a la luz la existencia de vapor de agua, metano, dióxido de carbono y amoníaco, así como una inusual riqueza en metales y elementos pesados.

Este descubrimiento marca un hito fundamental en la astronomía moderna, ya que aporta las primeras pruebas directas sobre la existencia de nubes de sal en objetos fríos, una hipótesis que los astrofísicos habían planteado hace más de quince años. El trabajo, elaborado en colaboración con el Instituto Científico del Telescopio Espacial (STScI, por sus siglas en inglés), abre la puerta a futuras investigaciones sobre cuerpos celestes aún más fríos y lejanos que, hasta hace poco, permanecían invisibles en la inmensidad del cosmos.