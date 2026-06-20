El hallazgo inédito del gran terremoto de Japón quince años después

El terremoto de magnitud 9,1 que sacudió el océano Pacífico el 11 de marzo de 2011, con epicentro frente a la isla de Honshu (Japón), no solo provocó más de 15.000 muertes, un devastador tsunami y el accidente nuclear de Fukushima. También permitió identificar un fenómeno sísmico nunca documentado hasta ahora.

Según un estudio publicado en la revista Science, parte de las ondas sísmicas generadas por el seísmo viajaron hasta el interior del planeta y rebotaron en la interfaz entre el núcleo y el manto terrestre, regresando después a la superficie con efectos medibles en la corteza.

Un rebote en el interior de la Tierra

El sismólogo de la Universidad de Estrasburgo y coautor del trabajo, Luis Rivera, explica que aproximadamente quince minutos después del terremoto principal, una onda sísmica de tipo S descendió hasta esa frontera interna del planeta. Allí, por las propiedades físicas del núcleo y el manto, la onda se reflejó y volvió hacia la superficie.

Este tipo de ondas internas ya se conocía en la sismología, pero lo excepcional del caso de 2011 es la intensidad del fenómeno observado. Las ondas S, a diferencia de las P –ondas internas de compresión–, no pueden propagarse a través de medios líquidos, por lo que su comportamiento en el núcleo terrestre genera trayectorias de ida y vuelta hasta su disipación.

Un desplazamiento global en Japón

El hallazgo más relevante del estudio es que esa onda reflejada provocó un desplazamiento uniforme del territorio japonés de entre 5 y 6 milímetros hacia el este. El dato ha sido obtenido a partir de una red de 1.200 estaciones GNSS que monitorizan con precisión los movimientos del terreno.

La geofísica de la Universidad de Chicago y autora principal del estudio, Sunyoung Park, subraya que este desplazamiento es distinto al provocado directamente por el terremoto. Mientras que el seísmo principal movió zonas concretas hasta 2,4 metros, este nuevo efecto fue homogéneo en todo el país, desde el norte de Hokkaido hasta el sur de Kyushu.

Según los investigadores, esto sugiere que la ruptura sísmica pudo abarcar una región de hasta 3.000 kilómetros, una de las extensiones más amplias registradas en un evento de este tipo.

Un fenómeno con implicaciones para el riesgo sísmico

Japón, situado en una compleja zona de subducción con cuatro placas tectónicas en interacción, ya es una de las regiones más activas del planeta en términos sísmicos. Sin embargo, este estudio añade un nuevo factor a considerar en la dinámica de los grandes terremotos.

Los autores advierten de que este tipo de ondas profundas podrían generar efectos secundarios en la superficie incluso minutos después del seísmo principal, cuando la población ya considera que el episodio ha terminado.

El investigador Jordi Díaz, de Geociencias Barcelona (CSIC), destaca que se trata de una observación excepcional, posible gracias a uno de los mayores terremotos registrados instrumentalmente. Aun así, señala que será necesario estudiar si este fenómeno puede repetirse en seísmos de menor magnitud.

El trabajo abre así una nueva línea de investigación sobre cómo las ondas sísmicas interactúan con las capas más profundas de la Tierra y cómo esos procesos pueden influir en el movimiento de la superficie terrestre.