Ni "super El Niño" ni apocalipsis: la ciencia enfría el último susto climático

El fenómeno de El Niño ha vuelto a ocupar titulares en las últimas semanas ante la posibilidad de que se desarrolle un nuevo episodio en el océano Pacífico. Algunas informaciones han vinculado su llegada con temperaturas récord, fenómenos meteorológicos extremos y el cambio climático. Sin embargo, el climatólogo e investigador especializado en variabilidad climática natural Dr. Javier Vinós sostiene que no existe evidencia científica que permita afirmar que El Niño se haya vuelto más frecuente o más intenso como consecuencia del calentamiento global.

En una entrevista concedida a Libertad Digital, Vinós explica que El Niño forma parte de los mecanismos naturales mediante los que el sistema climático terrestre intercambia y redistribuye energía. Se trata de una oscilación oceánica y atmosférica conocida desde hace siglos y que continúa siendo uno de los fenómenos más complejos de estudiar y predecir.

El Pacífico y el termostato del planeta

Para entender El Niño hay que mirar al océano Pacífico, el mayor del planeta y el principal almacén de energía del sistema climático. Según explica Javier Vinós, gran parte de la energía que recibe la Tierra del Sol es absorbida por los océanos, pero no puede acumularse indefinidamente. Por ello, el sistema climático dispone de mecanismos naturales para liberar parte de ese calor hacia la atmósfera y, finalmente, al espacio.

En ese proceso intervienen El Niño y La Niña. Cuando los vientos alisios soplan con fuerza desde Sudamérica hacia Australia e Indonesia, las aguas cálidas se desplazan hacia el oeste y afloran aguas frías frente a las costas americanas. Ese escenario corresponde a La Niña.

Cuando esos vientos se debilitan, las aguas cálidas acumuladas en el Pacífico occidental avanzan hacia Sudamérica. Es entonces cuando aparece El Niño.

Según Vinós, se trata de una oscilación natural que se repite cada dos a cinco años y que forma parte del funcionamiento normal del clima terrestre desde hace miles de años.

Un fenómeno documentado desde hace siglos

El investigador recuerda que El Niño no es un fenómeno reciente ni asociado exclusivamente a las preocupaciones actuales sobre el clima. Existen referencias históricas que muestran cómo sus efectos eran observados mucho antes del desarrollo de la climatología moderna.

Vinós señala que durante las expediciones españolas del siglo XVI por las costas de Sudamérica ya se registraban variaciones en los vientos y en las condiciones oceánicas que hoy se relacionan con esta oscilación climática.

Las crónicas de diferentes viajes realizados en aquella época reflejan cambios notables en las condiciones de navegación, especialmente en rutas que dependían de la fuerza y dirección de los vientos. Para el investigador, estos testimonios muestran que El Niño ha formado parte del comportamiento normal del sistema climático durante siglos.

La relación con el cambio climático

La posible conexión entre El Niño y el calentamiento global es una de las cuestiones más debatidas cada vez que aparece un nuevo episodio. Según Vinós, la investigación científica aún no permite establecer una relación concluyente respecto a una mayor frecuencia o intensidad del fenómeno.

El climatólogo sostiene que actualmente no existe evidencia científica que demuestre que El Niño se haya intensificado o se produzca con más frecuencia debido al cambio climático.

Además, recuerda que su evolución depende de numerosos factores que interactúan simultáneamente, entre ellos las corrientes oceánicas, los vientos alisios y diversos procesos de interacción entre océano y atmósfera.

Por este motivo, explica, los científicos continúan estudiando cómo podría evolucionar este fenómeno en las próximas décadas y mantienen abierto el debate sobre su comportamiento futuro.

Predicciones, proyecciones y el llamado «super El Niño»

La incertidumbre también afecta a las previsiones sobre la intensidad de cada episodio. Vinós distingue entre predicciones y proyecciones para explicar por qué los modelos climáticos ofrecen resultados diferentes.

Mientras una predicción intenta anticipar lo que ocurrirá, una proyección plantea distintos escenarios posibles en función de determinadas hipótesis. En el caso de El Niño, los expertos se enfrentan además a la denominada «barrera de predictabilidad de primavera», un periodo en el que la capacidad de los modelos para anticipar la evolución del fenómeno disminuye significativamente.

Por ello, aunque desde hace meses se consideraba probable la aparición de un nuevo episodio, persiste incertidumbre sobre cuál será finalmente su intensidad.

Respecto al término «super El Niño», Vinós considera que se trata principalmente de una etiqueta utilizada con frecuencia en el ámbito mediático. Recuerda que ya se registraron episodios muy intensos en 1983, 1998 y 2016, con repercusiones climáticas a escala global.

Un impacto desigual y escasa influencia en España

El Niño sí tiene consecuencias relevantes en diferentes regiones del planeta. Durante estos episodios se modifican los patrones globales de precipitación, lo que puede favorecer sequías en algunas zonas y lluvias más abundantes en otras.

Australia suele registrar un mayor riesgo de incendios forestales, mientras que determinadas regiones tropicales pueden experimentar inundaciones o alteraciones en la actividad agrícola.

Sin embargo, sus efectos no se distribuyen de forma uniforme. Según el Dr. Vinós, España se encuentra entre los países donde la influencia de El Niño resulta más limitada y considera que el impacto sobre el territorio español es reducido en comparación con otras regiones del mundo.

Para el investigador, el principal problema no es El Niño, sino la tendencia a presentar como certezas cuestiones que la propia comunidad científica sigue debatiendo. «No existe evidencia de que El Niño sea más frecuente o más intenso por el cambio climático», subraya.