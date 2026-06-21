Un equipo del Imperial College de Londres ha logrado demostrar experimentalmente un principio considerado clave para la próxima generación de sensores cuánticos: la posibilidad de cancelar el ruido en mediciones extremadamente sensibles mediante la comparación de dos interferómetros atómicos. El trabajo, publicado en la revista Nature, abre nuevas vías para la detección de fenómenos aún no observados como la materia oscura u ondas gravitacionales del universo primitivo.

El experimento forma parte de la colaboración internacional AION (Atom Interferometer Observatory and Network), que reúne a investigadores del Reino Unido y otras instituciones para desarrollar tecnologías de detección basadas en interferometría atómica de gran precisión.

El problema del ruido

Los interferómetros atómicos de línea de base larga son instrumentos que utilizan láseres para separar y recombinar nubes de átomos ultrafríos, permitiendo medir con enorme precisión variaciones mínimas en su movimiento. Estas variaciones podrían contener señales asociadas a fenómenos físicos todavía desconocidos.

Sin embargo, estos sistemas se enfrentan a un problema central: el ruido de fase del láser, que puede ser mucho mayor que las señales que se intentan medir, llegando a enmascararlas por completo.

Para abordar este obstáculo, los investigadores plantearon un enfoque diferencial basado en comparar dos interferómetros separados pero interrogados por el mismo láser. La idea es que el ruido común se cancele, dejando visible la señal física subyecente.

Hasta ahora, este principio no había sido validado en condiciones experimentales realistas.

Un prototipo que simula condiciones extremas

En el Laboratorio de Estroncio Ultrafrío del Imperial College, el equipo construyó un prototipo de sobremesa con dos nubes de estroncio-87 ultrafrío separadas físicamente. Ambas fueron controladas mediante un único láser de reloj de alta estabilidad.

Para poner a prueba el sistema, los científicos introdujeron deliberadamente grandes cantidades de ruido adicional, superando incluso los niveles habituales esperados en experimentos de gran escala.

En esas condiciones, cada interferómetro por separado quedaba inutilizable: la señal quedaba completamente oculta. Sin embargo, al comparar ambas mediciones, el sistema permitió recuperar información coherente.

Según los investigadores, la medición combinada alcanza el límite impuesto por la física cuántica, lo que confirma que el método de cancelación de ruido funciona como se había previsto teóricamente.

Señales débiles y nuevas fronteras físicas

El equipo fue un paso más allá e introdujo una señal oscilante adicional en el sistema, similar a la que podría producir una onda gravitacional o un campo de materia oscura. Incluso en condiciones de fuerte ruido, esta señal pudo detectarse al combinar ambos interferómetros.

Este resultado sugiere que la técnica podría ser clave para construir detectores capaces de identificar señales extremadamente débiles, como las procedentes del universo primitivo o de posibles partículas de materia oscura.

Los investigadores subrayan que este tipo de instrumentos se consideran una de las herramientas más prometedoras para explorar regiones del universo inaccesibles para los detectores actuales.

Detectores cuánticos a gran escala

El trabajo se enmarca en el desarrollo del programa AION, que también colabora con iniciativas como Magis en Estados Unidos y proyectos vinculados al CERN.

El objetivo a medio plazo es escalar estos sistemas a instalaciones mucho mayores, donde la sensibilidad permitiría explorar nuevas bandas de ondas gravitacionales y buscar señales de física más allá del modelo estándar.

Los científicos implicados consideran que esta tecnología podría formar parte de una nueva generación de experimentos cuánticos de gran escala destinados a la física fundamental.