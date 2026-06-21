Un estudio confirma que las pastillas de aceite de pescado no previenen el Alzheimer

Un nuevo estudio elaborado por la institución médica Keck de la universidad del Sur de California y publicado en la revista científica eBioMedicine arroja luz sobre el verdadero impacto de las píldoras de aceite de pescado.

Según la investigación, aumentar los niveles de ácidos grasos mediante la ingesta de pastillas tiene un efecto prácticamente nulo en la protección de las capacidades cognitivas, a pesar de que se ha demostrado que los nutrientes sí logran alcanzar el riego cerebral.

El ensayo clínico, que se ha desarrollado a lo largo de dos años de manera controlada con placebo y a doble ciego, se centró en pacientes de edad avanzada que presentaban un riesgo elevado de padecer demencia. Los resultados fueron contundentes: las dosis altas administradas a los participantes no lograron frenar el deterioro cognitivo ni evitaron la pérdida de células en las áreas neurológicas más afectadas por la enfermedad.

"No parecen proteger la salud"

"Todos desearíamos que existiera una solución milagrosa para prevenir el Alzheimer, pero nuestros hallazgos demostraron que los suplementos de aceite de pescado no parecen proteger la salud cerebral", ha explicado el doctor Hussein Naji Yassine, director del Centro de Salud Cerebral Personalizada de la USC e investigador principal del proyecto. En este sentido, ha aclarado que, aunque estas grasas son esenciales para formar conexiones neuronales, los datos obtenidos descartan su uso preventivo de forma aislada.

Para llevar a cabo el análisis, el equipo de expertos reclutó a 365 voluntarios de entre 55 y 80 años que apenas consumían pescado en su dieta habitual. Casi la mitad de ellos era portador del gen APOE4, que supone el mayor factor de predisposición genética para desarrollar esta patología en la tercera edad. La mitad de la cohorte recibió un tratamiento diario de 2.000 miligramos de ácido docosahexaenoico (DHA), mientras que al resto se le administró una sustancia inactiva.

Los científicos comprobaron primero si los compuestos llegaban a su destino neurológico. Al medir el líquido cefalorraquídeo, constataron un aumento del 17% en las concentraciones de DHA tras seis meses de ingesta. Sin embargo, al repetir las evaluaciones neurológicas dos años más tarde, observaron que el grupo tratado no superaba en las pruebas al grupo de control. Las resonancias magnéticas confirmaron además que no se previno la atrofia del hipocampo, un marcador clave del envejecimiento cerebral.