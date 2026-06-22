Derechos de los Animales ignora 3.300 alegaciones contra el decreto que puede prohibir periquitos y chinchillas

La Secretaría de Derechos de los Animales, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha optado por mantener prácticamente intacto el polémico proyecto de real decreto que limita qué animales podrán tenerse como mascotas en España pese a haber recibido unas 3.300 alegaciones durante el trámite de información pública.

La cifra, adelantada por la Federación FAUNA tras una reunión con la Dirección General de Derechos de los Animales, supone uno de los mayores niveles de participación registrados en el desarrollo reglamentario de la Ley de Bienestar Animal. Para hacerse una idea, el reciente real decreto sobre los cursos de formación obligatorios para propietarios de perros recibió alrededor de 600 alegaciones, mientras que la propia Ley de Bienestar Animal acumuló unas 6.000 durante su tramitación.

Sin embargo, según denuncia la Federación, el elevado volumen de aportaciones realizadas mayoritariamente por asociaciones y profesionales apenas se ha traducido en cambios relevantes en el texto. La organización asegura que la nueva versión presentada por la Administración únicamente incorpora modificaciones significativas en los límites de peso máximo de las mascotas (prohibidos mamíferos de más de 5 kilos excluyendo perros y gatos y más de 2 kilos en reptiles).

La situación resulta especialmente llamativa, a juicio de FAUNA, porque buena parte del sector había presentado objeciones de fondo sobre posibles conflictos legales con normas estatales y europeas. Sin embargo, señala la organización, esas incompatibilidades "siguen sin haber sido corregidas" en la versión actual del texto.

Inquietud en el sector

La polémica se produce en un momento de creciente inquietud entre comerciantes, criadores y propietarios de animales. Como publicó Libertad Digital, la incertidumbre generada por el futuro listado positivo ya está afectando a las ventas de algunas tiendas especializadas. La patronal AEDPAC llegó incluso a pedir a los profesionales que evitaran los "mensajes de alarma sin contrastar" ante el nerviosismo generado por la futura regulación.

Aunque todavía no existe ninguna lista definitiva de especies permitidas, el borrador de la norma ha encendido las alarmas en el sector. Entre otras cuestiones, prevé excluir a determinados animales por su peso o su alimentación. Los representantes de comerciantes y criadores temen que, si esos criterios se mantienen, numerosas especies actualmente habituales en hogares españoles puedan quedar fuera del sistema, como por ejemplo el periquito (Melopsittacus undulatus), el gecko (Gekko hokouensis) o la chinchilla de cola larga (Chinchilla lanigera), entre otros.

FAUNA considera que la escasa incorporación de cambios evidencia un "cumplimiento meramente formal del trámite de audiencia, sin valoración sustantiva de los argumentos técnicos planteados". Por otra parte, la Federación insiste en que de aprobarse la norma tal y como está planteada actualmente, "el impacto sobre los criadores y profesionales del sector será inasumible".