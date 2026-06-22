El Hombre Dragón de Harbin, el impresionante fósil de 146.000 años de antigÎdad (que inicialmente confundió las crónicas con cifras menores debido al habitual secretismo del régimen de Pekín), pertenece de forma concluyente a la especie de los denisovanos. La prestigiosa revista Science ha confirmado el hallazgo molecular que desmonta las teorías previas del comunismo chino y pone, por primera vez en la historia, rostro a este enigmático linaje humano extinto.

El fin de la manipulación de Pekín: ADN contra propaganda

Durante años, la comunidad científica internacional miró con justificado escepticismo las conclusiones de la dictadura china, que pretendía catalogar el fósil de Harbin como una especie exclusiva e independiente bautizada chovinísticamente como Homo longi u "Hombre Dragón". El objetivo del aparato propagandístico de Pekín era sugerir que los ciudadanos chinos modernos provienen de una evolución biológica completamente aislada de la del resto de la humanidad.

Sin embargo, los datos empíricos han prevalecido sobre los intereses geopolíticos. Un equipo de investigadores independientes ha logrado extraer 3 miligramos de sarro dental del único molar que conserva el cráneo. Los análisis moleculares de esta placa fosilizada han revelado la presencia de ADN mitocondrial y 95 proteínas de origen netamente denisovano, una subespecie humana que coexistió y se cruzó con los neandertales y el propio Homo sapiens.

Una rocambolesca historia oculta en un pozo

El periplo del cráneo de Harbin hasta los laboratorios actuales parece sacado de una novela policíaca de mediados del siglo XX:

1933: Un obrero chino sabotea los trabajos de las fuerzas de ocupación japonesas y sustrae un extraño y masivo cráneo hallado durante la construcción de un puente ferroviario sobre el río Songhua.

El escondite: El trabajador, consciente del valor del objeto, lo envolvió y lo ocultó en el fondo de un pozo familiar abandonado para evitar que cayera en manos de los oficiales nipones o de los señores de la guerra.

La confesión: El secreto permaneció sepultado durante 85 años. El hombre guardó silencio absoluto incluso ante las purgas de la Revolución Cultural de Mao Zedong. No fue hasta su lecho de muerte en 2018 cuando confesó el hallazgo a sus nietos, quienes desenterraron la pieza y la donaron a la Universidad GEO de Hebei.

Una fisonomía colosal adaptada al frío extremo

Los datos anatómicos certifican que nos encontramos ante el cráneo humano más grande jamás descubierto en el registro paleoantropológico, superando con creces la media de nuestra propia especie.

El individuo, un varón robusto que falleció en torno a los 50 años de edad, presentaba un cerebro de 1.420 mililitros (idéntico en volumen al del hombre moderno). Su rostro combinaba rasgos extremadamente primitivos —como arcos superciliares gigantescos, boca ancha y órbitas oculares cuadradas— con pómulos llamativamente planos y modernos. Los expertos coinciden en que este descomunal tamaño óseo respondía a una óptima adaptación evolutiva para sobrevivir a los gélidos inviernos de la estepa asiática.

El descubrimiento obliga a reescribir de forma definitiva los manuales de antropologí para sustituir el obsoleto esquema lineal de la evolución por un mapa de hibridación constante donde los denisovanos, lejos de ser un mito asiático aislado, formaban parte del tronco común del que desciende el ser humano actual.