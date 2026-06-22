La NASA envía el balón del Mundial al espacio

La ciencia también juega el Mundial... y esta vez lo hace desde el espacio. El balón oficial de la Copa del Mundo ha viajado nada menos que a la Estación Espacial Internacional en una iniciativa que une deporte, tecnología y exploración más allá de la Tierra.

La NASA ha enviado el balón oficial del Mundial de la FIFA, que se disputa estos días en Estados Unidos, Canadá y México, al laboratorio orbital con el objetivo de acercar la ciencia al gran público. "¡El balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA fue al espacio! Estamos trabajando para inspirar a la próxima generación mostrando cómo la exploración espacial inspira la innovación en la ciencia del deporte —y en la vida cotidiana", ha señalado la NASA en una publicación en la red social X.

The official FIFA World Cup ball went to space! We're working to inspire the next generation by showing how space exploration inspires innovation in sports science — and everyday life. Learn more: https://t.co/CWbI8MFDtp pic.twitter.com/ebJtkpD5uM — NASA (@NASA) June 20, 2026

Detrás de este gesto simbólico hay décadas de investigación. Durante más de 25 años, los experimentos realizados en la Estación Espacial Internacional han permitido avances clave en ciencia, tecnología y salud, muchos de los cuales terminan aplicándose en la vida cotidiana... incluso en un campo de fútbol.

De la NASA al campo de fútbol

Uno de los focos de estudio ha sido la aerodinámica del balón. En 2019, investigadores aprovecharon la microgravedad del espacio para analizar cómo la masa interna influye en el movimiento, la estabilidad y la rotación de una pelota. Estos estudios han sido fundamentales para entender cómo los sensores y otros componentes tecnológicos afectan el rendimiento en el juego.

Y es que el balón moderno ya no es solo cuero y aire. Desde 2022, Adidas incorpora tecnología electrónica capaz de registrar velocidad, posición y contactos en tiempo real, facilitando decisiones arbitrales y retransmisiones más precisas.

Comprender cómo interactúan el centro de masa y el centro geométrico de un objeto es clave no solo para el fútbol, sino también para la navegación de satélites, naves espaciales y aeronaves. En este sentido, el deporte se convierte en un campo de pruebas accesible para fenómenos físicos complejos.

Este tipo de investigaciones tienen un largo recorrido. Ingenieros del Centro de Investigación Ames de la NASA han analizado balones como el Brazuca —utilizado en el Mundial de 2014— en túneles de viento, estudiando cómo pequeños cambios en las costuras o la superficie pueden provocar trayectorias impredecibles, esos efectos extraños que tanto desconcierten a porteros y aficionados.

Ahora, la agencia espacial y Adidas llevan estos conocimientos al público a través de una demostración educativa que compara el comportamiento de distintos balones en microgravedad. El objetivo: mostrar que las mismas leyes físicas que gobiernan el espacio también están presentes en cada pase, tiro o efecto que se ve en el terreno de juego. Así, el balón que rueda en los estadios del Mundial también flota en órbita, recordando que la frontera entre deporte y ciencia es mucho más difusa de lo que parece.