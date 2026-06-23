Un grupo de científicos españoles ha logrado que nazcan tres cabras montesas utilizando material reproductivo recuperado de animales que ya estaban muertos. Mediante la fecundación in vitro a partir de óvulos y espermatozoides obtenidos de ejemplares fallecidos, el equipo de investigadores del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC) ha logrado un hito para la conservación de la fauna silvestre.

El resultado son tres crías de cabra montés (Capra pyrenaica), una especie emblemática de la fauna ibérica. Dos de ellas continúan creciendo con normalidad y en perfecto estado de salud. La tercera murió poco después del parto debido a la falta de calostro, la primera leche que reciben los recién nacidos.

Hasta ahora, los científicos ya podían conservar semen de machos mediante congelación en nitrógeno líquido. Sin embargo, esa técnica solo preservaba una parte del patrimonio genético de la especie. El nuevo procedimiento incorpora también los óvulos de las hembras, lo que permite conservar poblaciones completas y mantener una mayor diversidad genética.

De este modo, los investigadores han demostrado que es posible recuperar óvulos y espermatozoides de animales muertos, fecundarlos en el laboratorio mediante fecundación in vitro, congelar los embriones y utilizarlos años después para obtener nuevas crías.

En la práctica, esto permite crear una especie de 'banco de seguridad' de la biodiversidad. Si una población desaparece por una enfermedad, un incendio, una catástrofe natural o cualquier otro desastre, esos embriones podrían servir para ayudar a recuperarla.

Embriones vitrificados

Para lograrlo, los investigadores recogieron ovarios y testículos de cabras montesas fallecidas en reservas de caza de Madrid y Málaga. Los espermatozoides fueron congelados a temperaturas cercanas a los 200 grados bajo cero y, posteriormente, utilizados para fecundar óvulos madurados en laboratorio.

Los embriones obtenidos se desarrollaron durante varios días y después fueron sometidos a la vitrificación, una técnica de congelación ultrarrápida que evita que se formen cristales de hielo capaces de dañar las células. Más tarde, los científicos los implantaron en cinco hembras receptoras. Tres de aquellas gestaciones llegaron a término.

Evitar la extinción

El avance tiene especial relevancia para la cabra montés ibérica. Aunque la especie mantiene poblaciones relativamente abundantes en algunas zonas, dos de sus subespecies ya desaparecieron. El caso más conocido es el del bucardo pirenaico, cuyo último ejemplar murió en el año 2000 en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Los investigadores creen que esta tecnología podría convertirse en una herramienta clave para evitar nuevas extinciones. Además, podría aplicarse a otros grandes herbívoros de montaña amenazados en distintas partes del mundo, como el íbice etíope, el íbice nubio o algunas poblaciones de arruí.

En otras palabras, la técnica permite que la muerte de un animal ya no implique necesariamente la pérdida de su legado genético. Y eso podría marcar una diferencia decisiva para la supervivencia de muchas especies en las próximas décadas.